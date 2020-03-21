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21 марта 2020, суббота, 23:01 612
Верховная Рада и партии 2020-03-21T23:09:25+02:00
Українські Новини
В понедельник депутаты попробуют голосовать удаленно

В понедельник депутаты попробуют голосовать удаленно

Ярина Вацяк
Коронавирус в Раде, карантин в Украине, голосование Рады
Верховная Рада
Верховная Рада

В понедельник, 23 марта, в Верховной Раде протестируют удаленное голосование на законопроекты народными депутатам в то время, как уже у второго парламентария обнаружили коронавирус.

Об этом рассказал глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия журналисту "Страны".

"В понедельник (23 марта) будет протестировано дистанционное голосование парламента, под которое в Раде уже зарегистрирован законопроект № 3250", - говорится в сообщении.

Таким образом, считают в Раде, народные депутаты не будут подвергаться риску заражения коронавирусом, если кто-то из их коллег окажется болен Covid-19.

Как сообщали Українськi Новини, Верховная Рада отнесла юридический факт введения Кабинетом Министров карантина к форс-мажорным обстоятельствам.

Также премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Министерству юстиции разработать законопроект о полномочиях Президента вводить чрезвычайное положение без Верховной Рады в случае невозможности ее работы. О возможности его введения ранее высказывался Владимир Зеленски.

 

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