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21 марта 2020, суббота, 22:10 265
Политика 2020-03-21T22:18:47+02:00
Українські Новини
У второго депутата и его сына подтвердили коронавирус, - Шахов

У второго депутата и его сына подтвердили коронавирус, - Шахов

Ярина Вацяк
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Депутат Верховной Рады Сергей Шахов, у которого подтвердили коронавирус, заявил, что у его коллеги депутата от группы "Довіра" Сергея Вельможного и его сына подтвердили коронавирус.

Об этом Шахов заявил в видеообращении, обнародованном в социальной сети Facebook.

"Член моей команды Сергей Вельможный с сыном тоже попали в больницу. Тоже в Новоалександровскую привезли. Подтвердился вирус. Сделают рентген уже завтра, чтобы не было пневмонии. Это очень важно", - сказал он.

Вельможный был избран по 112 округу (Луганская область), член комитета по правовой политике. В прошлом созыве он был помощником Шахова и руководителем его благотворительного фонда.

Как сообщали Українські Новини, Шахов, заболевший коронавирусом, посещал заседание комитета по вопросам экологической политики и природопользования парламента после приезда из-за границы.

После этого коронавирус обнаружили у жены нардепа Шахова.

Тем временем, Минздраве сообщили, что количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Украине по состоянию на 21:00 увеличилось на 6 до 47.

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