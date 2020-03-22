Киев ввел режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

Вслед за Донецкой, Харьковской и Тернопольской областями режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса ввел Киев.

Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации (КГГА), передают Українськi Новини.

"В Киеве установили режим чрезвычайной ситуации регионального уровня с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-Cov-2", - сказано в нем.

В связи с этим создана специальная комиссия по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера регионального уровня в городе, руководителем которой назначен первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения оценивает летальность от COVID-19 на уровне 3,4%. Но стоит помнить, что для 96,6% больных этот недуг не будет таких последствий. Стремительный рост больных не означает, что заболеете именно Вы.

Чтобы защитить себя:

Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.

Не прикасайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта.

Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.

В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Как сообщали Українськi Новини, по состоянию на 10:00 22 марта в Украине зафиксировано 47 случаев коронавируса, из них в Киеве - 9.

Также в Украине могут ввести чрезвычайное положение. Кроме того, мы писали, что такое чрезвычайная ситуация, которую вводят области из-за коронавируса, а также чем она отличается от чрезвычайного положения.

Тем временем, по состоянию на утро 22 марта в мире число зараженных коронавирусом превысило 304,5 тыс. человек.