В Тернопольской области зафиксировали первую смерть от коронавируса

В среду, 25 марта, в Тернопольской области в инфекционном отделении больницы скорой помощи зарегистрирован первый случай смерти от Covid-19 в то время, как в Украине число случаев заражения коронавирусом выросло до 113.

Об этом сообщили на странице регионального Штаба борьбы с коронавирусом в Facebook.

"Умер больной COVID-19 с Монастырского района. В инфекционном отделении Тернопольской больницы скорой помощи умер больной COVID-19. Это житель села Ковалевка Монастырского района. Мужчине было 68 лет. Выражаем соболезнования родным мужчины", - говорится в сообщении.

Как говорится в сообщении Telegram-канала "UN - сливы и груши", умерший контактировал с со священником на похоронах в Залещиках, который первым заболел коронавирусом.

Скриншот сообщения Штаба борьбы с коронавирусом

В Минздраве напомнили, что для предотвращения распространения коронавирусной инфекции важно не забывать тщательно и регулярно мыть руки с мылом или пользоваться спиртосодержащими (от 60%) антисептическими средствами.

Также в Минздраве дали рекомендации для старших людей, как не заразиться коронавирусом:

Как действовать людям 60+ при коронавирусе

Ранее Українські Новини писали о том, как защититься от коронавируса и почему нельзя паниковать.

Тем временем, в Ирпене Киевской области коронавирус подтвердили у беременной женщины. Женщине сделали экспресс-тест еще в пятницу, 20 марта, но результаты пришли только 24 марта. Женщину отправили в клинику.

Кроме того, Уляна Супрун рассказала, что шанс заразиться через игнорирование советов мыть руки, не трогать лицо и соблюдать дистанцию гораздо выше, чем во время выхода на улицу или посещения магазина.