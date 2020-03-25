Кабмин намерен ввести режим чрезвычайной ситуации по всей Украине и продлить карантин

Кабинет министров намерен установить режим чрезвычайной ситуации, который принципиально отличается от режима чрезвычайного положения, во всех областях Украины из-за эпидемии коронавируса на 30 дней.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в ходе заседания правительства в среду, передают Українськi Новини.

"Статистика демонстрирует, что случаи заболевания уже обнаружены и продолжает эта статистика, к сожалению, ухудшаться, поэтому сегодня Кабинет Министров рассмотрит вопрос введения чрезвычайной ситуации на всей территории Украины и перевода в режим чрезвычайной ситуации Единой государственной системы гражданской защиты", - сказал он.

По словам премьера, режим чрезвычайной ситуации планируется ввести на 30 дней и все карантинные меры планируется продлить также на 30 дней.

Отличия Чрезвычайного положения от ситуации. Инфографика: facebook.com/vpysarenko

Разница между чрезвычайным положением от ситуацией. Инфографика: facebook.com/vpysarenko

Чрезвычайное положение и ситуация. Инфографика: facebook.com/vpysarenko

Как сообщали Українські Новини, Киев ввел режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса еще 22 марта.

23 марта Кабинет Министров установил режим чрезвычайной ситуации в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях.

Тем временем, в МОЗ за стуки подтвердили 29 новых случаев коронавируса, всего 113 зараженных.

Кроме того, в Тернопольськой области зафиксировали четвертую в Украине смерть от коронавируса. Умерший контактировал с со священником на похоронах в Залещиках, который первым заболел коронавирусом.