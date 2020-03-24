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  • Чаще всего коронавирусом заражаются не на улице, а дома, — Супрун рассказала, как можно подхватить вирус
24 марта 2020, вторник, 23:02 865
Общество 2020-03-24T23:03:16+02:00
Українські Новини
Чаще всего коронавирусом заражаются не на улице, а дома, — Супрун рассказала, как можно подхватить вирус

Чаще всего коронавирусом заражаются не на улице, а дома, — Супрун рассказала, как можно подхватить вирус

Таня Войтюк
Комаровский, Коронавирус, Ульяна Супрун, коронавирус в Украине, заражение коронавирусом
Коронавирусом легче всего заразиться дома. Фото: freepik
Коронавирусом легче всего заразиться дома. Фото: freepik

В то время как в Украине зафиксировали уже 97 случаев заражения Covid-19, шанс заразиться через игнорирование советов мыть руки, не трогать лицо и соблюдать дистанцию гораздо выше, чем во время выхода на улицу или посещения магазина.

Об этом заявила бывший министр здравоохранения Ульяна Супрун в интервью для "Украинской правды".

"Наука и опыт других стран показывает, что чаще всего вирус подхватывают не на улице, а дома от инфицированных членов своей семьи. То есть большинство людей заболели от близких, с которыми делили общее пространство длительное время", - сообщила она.

Шанс заразиться в супермакете достаточно низок, так как когда человек несколько минут стоит в очереди с другими посетителями - это не близкий контакт.

"Близкий контакт - это когда люди летели несколько часов рядом в самолете. Это я о 14 случаев в Киеве, которые вместе летели из Женевы", - объяснила она.

Супрун добавила, что разумный способ предотвратить распространения вируса - это отделить людей с высоким риском инфицирования и полностью исключить их контакты с другими людьми.

Большинство людй воспринимают карантин как каникулы и не понимает, что такое самоизоляция.

"Это не просто сидеть дома, это стопроцентное избежания контакта с членами семьи", - сообщает бывший глава Минздрава.

Советы, как не заразиться: 

  • мыть руки;
  • мыть овощи;
  • после похода в магазин дезинфицировать руки, выкладывать продукты, а потом еще раз из помыть;
  • дезинфицировать и проветривать помещение;
  • держать дистанцию.

Как сообщали Українські Новини, во время карантина 85% украинцев выходят на улицу только в случае крайней необходимости.

Тем временем Комаровский дал рецепт эффективного антисептика, который можно сделать самому, а замминистра здравоохранения рассказал, как правильно обрабатывать руки.

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