Чаще всего коронавирусом заражаются не на улице, а дома, — Супрун рассказала, как можно подхватить вирус

В то время как в Украине зафиксировали уже 97 случаев заражения Covid-19, шанс заразиться через игнорирование советов мыть руки, не трогать лицо и соблюдать дистанцию гораздо выше, чем во время выхода на улицу или посещения магазина. Об этом заявила бывший министр здравоохранения Ульяна Супрун в интервью для "Украинской правды". "Наука и опыт других стран показывает, что чаще всего вирус подхватывают не на улице, а дома от инфицированных членов своей семьи. То есть большинство людей заболели от близких, с которыми делили общее пространство длительное время", - сообщила она. Шанс заразиться в супермакете достаточно низок, так как когда человек несколько минут стоит в очереди с другими посетителями - это не близкий контакт. "Близкий контакт - это когда люди летели несколько часов рядом в самолете. Это я о 14 случаев в Киеве, которые вместе летели из Женевы", - объяснила она. Супрун добавила, что разумный способ предотвратить распространения вируса - это отделить людей с высоким риском инфицирования и полностью исключить их контакты с другими людьми. Большинство людй воспринимают карантин как каникулы и не понимает, что такое самоизоляция. "Это не просто сидеть дома, это стопроцентное избежания контакта с членами семьи", - сообщает бывший глава Минздрава. Советы, как не заразиться: мыть руки; мыть овощи; после похода в магазин дезинфицировать руки, выкладывать продукты, а потом еще раз из помыть; дезинфицировать и проветривать помещение; держать дистанцию. Как сообщали Українські Новини, во время карантина 85% украинцев выходят на улицу только в случае крайней необходимости. Тем временем Комаровский дал рецепт эффективного антисептика, который можно сделать самому, а замминистра здравоохранения рассказал, как правильно обрабатывать руки.