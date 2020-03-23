Чрезвычайную ситуацию установили в еще трех областях Украины

В то время, как Киев стал эпицентром распространения коронавируса, Кабинет Министров установил режим чрезвычайной ситуации в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в своем Telegram, передают Українські Новини. "Приняли решение ввести чрезвычайную ситуацию в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях с целью предотвращения распространения COVID-19. Соответствующие решения ранее были приняты региональными комиссиями по вопросам ТЭБ и ЧС", - написал премьер. Так, режим чрезвычайной ситуации установлен уже в 9 областях Украины - чем она отличается от чрезвычайного положения. По словам Шмыгаля, на данный момент проходит внеочередное заседание правительства. Как защитить себя мыть руки; не трогать лицо; не выходить на улицу без надобности; держать дистанцию. Профилактика коронавируса Как сообщали Українські Новини, Киев остановил пассажирский транспорт для предотвращения распространения коронавируса. Тем временем в киевских магазинах и аптеках ввели ограничения по количеству посетителей.