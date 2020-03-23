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23 марта 2020, понедельник, 17:12 41
Политика 2020-03-23T17:12:44+02:00
Українські Новини
Чрезвычайную ситуацию установили в еще трех областях Украины

Чрезвычайную ситуацию установили в еще трех областях Украины

Ольга Фандорина
Тернопольская область, Донецкая область, Черкасская область, чрезвычайная ситуация

В то время, как Киев стал эпицентром распространения коронавируса, Кабинет Министров установил режим чрезвычайной ситуации в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в своем Telegram, передают Українські Новини.

"Приняли решение ввести чрезвычайную ситуацию в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях с целью предотвращения распространения COVID-19. Соответствующие решения ранее были приняты региональными комиссиями по вопросам ТЭБ и ЧС", - написал премьер.

Так, режим чрезвычайной ситуации установлен уже в 9 областях Украины - чем она отличается от чрезвычайного положения.

По словам Шмыгаля, на данный момент проходит внеочередное заседание правительства.

Как защитить себя

  • мыть руки;
  • не трогать лицо;
  • не выходить на улицу без надобности;
  • держать дистанцию.

Профилактика коронавирусаПрофилактика коронавируса

Как сообщали Українські Новини, Киев остановил пассажирский транспорт для предотвращения распространения коронавируса.

Тем временем в киевских магазинах и аптеках ввели ограничения по количеству посетителей.

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