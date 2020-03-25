Доллар и евро продолжают расти. Курс валют на 25 марта

После повышения во вторник, в среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 24 марта на 0,30 коп. до 28,3544 UAH/USD, курс покупки повысился на 10,19 коп. до 27,5991 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 14,78 коп. до 29,5178 UAH/EUR, курс продажи повысился на 2,50 коп. до 30,5106 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 27,5991 28,3544 29,5178 30,5106 3,10 3,65 Максимальный 27,8500 29,5000 29,9000 31,0000 3,40 4,00 Минимальный 27,3000 28,1000 28,8000 30,0000 2,50 3,45

Как сообщали Українські Новини, финансовые аналитики категорически не рекомендуют украинцам поддаваться панике и покупать доллары по нынешнему спекулятивному курсу.

Ранее Приватбанк решил перевести валютообмен в онлайн-режим до восстановления международного авиасообщения, а население купило $300 млн за первую неделю кризиса.

Кроме того, Українські Новини писали о том, как купить валюту, не выходя из дома.