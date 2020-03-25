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25 березня 2020, середа, 10:26 24
Економіка 2020-03-25T10:37:38+02:00
Українські Новини
Долар і євро продовжують рости. Курс валют на 25 березня

Долар і євро продовжують рости. Курс валют на 25 березня

Анна Рудык
Курс валют, Курс НБУ, курс долара, курс євро
Курс долара
Курс долара

Після підвищення у вівторок, у середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 24 березня на 0,30 коп. до 28,3544 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 10,19 коп. до 27,5991 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро підвищився на 14,78 коп. до 29,5178 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 2,50 коп. до 30,5106 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США Євро 10 россійських рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 27,5991 28,3544 29,5178 30,5106 3,10 3,65
Максимальний 27,8500 29,5000 29,9000 31,0000 3,40 4,00
Мінімальний 27,3000 28,1000 28,8000 30,0000 2,50 3,45

Як повідомляли Українські Новини, фінансові аналітики категорично не рекомендують українцям піддаватися паніці і купувати долари за нинішнім спекулятивним курсом.

Раніше Приватбанк вирішив перевести валютообмін в онлайн-режим до відновлення міжнародного авіасполучення, а населення купило $300 млн за перший тиждень кризи.

Крім того, Українські Новини писали про те, як купити валюту, не виходячи з дому.

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