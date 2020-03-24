Доллар на межбанке начал постепенно падать

В то время как НБУ продал на межбанке $50 млн для удержания курса гривны, национальная валюта снижения в понедельник на 22 коп. во вторник снизился на 23 коп. до 27,95 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 27,80-27,86 UAH/USD, затем котировки снизились до 27,62-27,70 UAH/USD, после чего установились на уровне 27,90-28,00 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 17,73% с 23,74 UAH/USD до 27,95 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, в 2019 году курс гривны на межбанке укрепился на 14,36% с 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

Тем времнем генеральный директор Dragon Capital Томаш Фиала заявил, что в случае продления карантина до июня-июля снижение ВВП в Украине может достичь 9% при курсе 35 UAH/USD.

А финансовые аналитики категорически не рекомендуют украинцам поддаваться панике и покупать доллары по нынешнему спекулятивному курсу.

Также эксперты утверждают, что сокращение экономики неизбежно и необходимо избежать остановки части предприятий.