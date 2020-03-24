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24 марта 2020, вторник, 19:50 103
Финансы 2020-03-24T19:51:00+02:00
Українські Новини
Доллар на межбанке начал постепенно падать

Доллар на межбанке начал постепенно падать

Таня Войтюк
Гривна, Курс гривны, Доллар, Межбанк, Межбанковский валютный рынок
Доллар на межбанке подешевел
Доллар на межбанке подешевел

В то время как НБУ продал на межбанке $50 млн для удержания курса гривны, национальная валюта на межбанковском валютном рынке после снижения в понедельник на 22 коп. во вторник снизился на 23 коп. до 27,95 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 27,80-27,86 UAH/USD, затем котировки снизились до 27,62-27,70 UAH/USD, после чего установились на уровне 27,90-28,00 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 17,73% с 23,74 UAH/USD до 27,95 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, в 2019 году курс гривны на межбанке укрепился на 14,36% с 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

Тем времнем генеральный директор Dragon Capital Томаш Фиала заявил, что в случае продления карантина до июня-июля снижение ВВП в Украине может достичь 9% при курсе 35 UAH/USD.

А финансовые аналитики категорически не рекомендуют украинцам поддаваться панике и покупать доллары по нынешнему спекулятивному курсу.

Также эксперты утверждают, что сокращение экономики неизбежно и необходимо избежать остановки части предприятий.

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