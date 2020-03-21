Продление коронавирусного карантина до лета обвалит гривну и ВВП, - эксперт

В то время, как за последнюю неделю гривна резко упала в цене, генеральный директор Dragon Capital Томаш Фиала заявляет, что в случае продления карантина до июня-июля снижение ВВП в Украине может достичь 9% при курсе 35 UAH/USD.

Об этом он сообщил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", передают Українські Новини.

"В лучшем случае у нас повторится рецессия, которая была в 2009 году. Это в том случае, если карантин в основных странах, в том числе и в Украине, в Европейском Союзе, в Америке, продлится максимум 3 месяца. Если этот карантин не затянется до второго полугодия… то у нас будет сокращение мирового ВВП на 1-2%. Это большее сокращение, чем было в 2009 году. В Украине в этом случае будет сокращение ВВП на 4%. Мы этот прогноз пересмотрели сегодня", - сказал он.

При этом Фиала добавил, что, так как идет тренд, то это может оказаться не базовым, а оптимистическим сценарием.

"А это значит, что курс 30 UAH/USD, инфляция 5%, это значит достаточно большой рост безработицы, падение доходов бюджета… Если карантин затянется до июня-июля, то падение ВВП будет 9%, курс 35 UAH/USD", - подчеркнул он.

Как сообщали Українськi Новини, в пятницу, по данным Министерства здравоохранения, количество заболевших коронавирусом в Украине увеличилось до 41.

В пятницу Кабмин установил режим чрезвычайной ситуации в Киеве, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях.

Ранее режим чрезвычайной ситуации был введен в Житомирской, Черновицкой и Киевской областях.