Доллар на межбанке резко подорожал до 28,10-28,15 UAH/USD

В то время, как в Пенсионном фонде сообщили, что надо сделать для выплаты пенсионерам по тысяче гривен, гривна на межбанковском валютном рынке подешевела до 28,10-28,15 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили банкиры.

"В понедельник рынок открылся заметным "гэпом" в 50 коп. Панические настроения продолжают преобладать на рынке. Также начали выходить оценки по возможному падению экономики и курса от карантина. Это тоже дает негативные сигналы рынку", - сообщил представитель одного из крупнейших банков с украинским капиталом.

Котировки на межбанке на момент открытия составляли 28,00-28,09 UAH/USD, а к 11:30 выросли до 28,10-28,15 UAH/USD.

Банкиры на данный момент не видят предпосылок для укрепления гривны или какой-то ее стабилизации.

Как сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в четверг на 44 коп. в пятницу укрепился на 34 коп. до 27,50 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 15,83% с 23,74 UAH/USD до 27,50 UAH/USD.

НБУ констатирует, что спрос населения на валюту в день составляет 30-40 млн долларов.

Ранее в банковской системе образовался дефицит наличной валюты. В связи с прекращением авиаперевозок и закрытием границ наличные доллары и евро доставляются в страну с задержкой.