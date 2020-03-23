Доллар на межбанке резко подорожал до 28,10-28,15 UAH/USD

В то время, как в Пенсионном фонде сообщили, что надо сделать для выплаты пенсионерам по тысяче гривен, гривна на межбанковском валютном рынке подешевела до 28,10-28,15 UAH\/USD. Об этом Українським Новинам сообщили банкиры. "В понедельник рынок открылся заметным "гэпом" в 50 коп. Панические настроения продолжают преобладать на рынке. Также начали выходить оценки по возможному падению экономики и курса от карантина. Это тоже дает негативные сигналы рынку", - сообщил представитель одного из крупнейших банков с украинским капиталом. Котировки на межбанке на момент открытия составляли 28,00-28,09 UAH\/USD, а к 11:30 выросли до 28,10-28,15 UAH\/USD. Банкиры на данный момент не видят предпосылок для укрепления гривны или какой-то ее стабилизации. Как сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в четверг на 44 коп. в пятницу укрепился на 34 коп. до 27,50 UAH\/USD. С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 15,83% с 23,74 UAH\/USD до 27,50 UAH\/USD. НБУ констатирует, что спрос населения на валюту в день составляет 30-40 млн долларов. Ранее в банковской системе образовался дефицит наличной валюты. В связи с прекращением авиаперевозок и закрытием границ наличные доллары и евро доставляются в страну с задержкой.