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24 марта 2020, вторник, 07:56 11
Финансы 2020-03-24T07:56:14+02:00
Українські Новини
Сокращение экономики неизбежно, важно избежать остановки значительной части предприятий, - эксперт

Сокращение экономики неизбежно, важно избежать остановки значительной части предприятий, - эксперт

Сергей Жолобецкий
Курс гривны, Валюта, Доллар, Карантин, ВВП, Паника, Девальвация, Коронавирус, Concorde Capital
Влияние карантина на ВВП можно сгладить
Влияние карантина на ВВП можно сгладить

В то время, как эксперт спрогнозировал обвал гривны и падение ВВП из-за возможного продления карантина до лета, Инвесткомпания Concorde Capital прогнозирует влияние карантина на падение ВВП на 4-5% и курс гривны 28,5 UAH/USD на конец 2020 года.

Об этом сообщила аналитик Concorde Capital Евгения Ахтырко Українським Новинам.

"На наш взгляд, карантинные меры в той или иной степени будут сохраняться и до мая, и до июня. На данном этапе критическим является вопрос предотвращения остановки промышленных предприятий вследствие остановки пассажирских перевозок. На наш взгляд, в ближайшее время правительство должно разработать механизм взаимодействия руководства предприятий и местных властей для обеспечения транспортировки сотрудников (при условии соблюдения карантинных требований)", - сообщила она.

При этом Ахтырко отметила, что сокращение экономики выглядит неизбежным, однако важно избежать остановки значительной части крупных и средних промышленных предприятий, функционирование которых невозможно без физического присутствия работников.

"Если это будет достигнуто, то можно сказать, что это будет благоприятный исход развития событий. Мы ожидаем, что в этом случае сокращение экономики составит 4-5%. Ожидания по курсу на летние месяцы - 27 UAH/USD. На конец года - 28,5 UAH/USD", - подытожила эксперт.

Как сообщали Українські Новини, генеральный директор Dragon Capital Томаш Фиала заявляет, что в случае продления карантина до июня-июля снижение ВВП в Украине может достичь 9% при курсе 35 UAH/USD.

Украина и МВФ ведут переговоры по увеличению кредитования с $5,5 млрд до $9,5 млрд.

 

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