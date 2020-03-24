Долар на міжбанку почав поступово падати

У той час як НБУ продав на міжбанку $50 млн для утримання курсу гривні, національна валюта на міжбанківському валютному ринку після зниження в понеділок на 22 коп. у вівторок знизилася на 23 коп. до 27,95 UAH\/USD. Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку. За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 27,80-27,86 UAH\/USD, потім котирування знизилися до 27,62-27,70 UAH\/USD, після чого встановилися на рівні 27,90-28,00 UAH\/USD. З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 17,73% з 23,74 UAH\/USD до 27,95 UAH\/USD. Як повідомляли "Українські Новини", у 2019 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 14,36% з 27,72 UAH\/USD до 23,74 UAH\/USD. Водночас генеральний директор Dragon Capital Томаш Фіала заявив, що в разі продовження карантину до червня-липня зниження ВВП в Україні може досягти 9% при курсі 35 UAH\/USD. А фінансові аналітики категорично не рекомендують українцям піддаватися паніці і купувати долари нинішньому спекулятивним курсом. Також експерти стверджують, що скорочення економіки неминуче і необхідно уникнути зупинки частини підприємств.