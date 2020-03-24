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24 березня 2020, вівторок, 19:50 17
Фінанси 2020-03-24T21:45:02+02:00
Українські Новини
Долар на міжбанку почав поступово падати

Долар на міжбанку почав поступово падати

Таня Войтюк
курс долара, курс гривні, Міжбанк, Гривня, Міжбанківський валютний ринок
Долар на міжбанку подешевшав
Долар на міжбанку подешевшав

У той час як НБУ продав на міжбанку $50 млн для утримання курсу гривні, національна валюта на міжбанківському валютному ринку після зниження в понеділок на 22 коп. у вівторок знизилася на 23 коп. до 27,95 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 27,80-27,86 UAH/USD, потім котирування знизилися до 27,62-27,70 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 27,90-28,00 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 17,73% з 23,74 UAH/USD до 27,95 UAH/USD.

Як повідомляли "Українські Новини", у 2019 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 14,36% з 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

Водночас генеральний директор Dragon Capital Томаш Фіала заявив, що в разі продовження карантину до червня-липня зниження ВВП в Україні може досягти 9% при курсі 35 UAH/USD.

А фінансові аналітики категорично не рекомендують українцям піддаватися паніці і купувати долари нинішньому спекулятивним курсом.

Також експерти стверджують, що скорочення економіки неминуче і необхідно уникнути зупинки частини підприємств.

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