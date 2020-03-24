Долар на міжбанку почав поступово падати

У той час як НБУ продав на міжбанку $50 млн для утримання курсу гривні, національна валюта зниження в понеділок на 22 коп. у вівторок знизилася на 23 коп. до 27,95 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 27,80-27,86 UAH/USD, потім котирування знизилися до 27,62-27,70 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 27,90-28,00 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 17,73% з 23,74 UAH/USD до 27,95 UAH/USD.

Як повідомляли "Українські Новини", у 2019 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 14,36% з 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

Водночас генеральний директор Dragon Capital Томаш Фіала заявив, що в разі продовження карантину до червня-липня зниження ВВП в Україні може досягти 9% при курсі 35 UAH/USD.

А фінансові аналітики категорично не рекомендують українцям піддаватися паніці і купувати долари нинішньому спекулятивним курсом.

Також експерти стверджують, що скорочення економіки неминуче і необхідно уникнути зупинки частини підприємств.