Лаборатория в Тернополе подтвердила второй случай коронавируса в области

В Тернопольской области в лаборатории подтвердили второй случай заболевания коронавирусом Covid-19, который уже распространился на Закарпатскую область.

Об этом сообщили в Тернопольском областном лабораторном центре МОЗ.

Сообщается, что заболевание обнаружили методом ПЦР. При этом в сообщении не указано, у кого обнаружено заболевание.

Этот случай стал вторым зафиксированным случаем коронавирусной инфекции в области. Еще два случая остаются под подозрением, 30 случаев не подтвердились.

Как сообщали Українські Новини, первый заместитель председателя Тернопольского областного совета Василий Деревляный сообщил, что 17 февраля Государственная авиационная служба обращалась к руководству аэропорта в Тернополе о возможности принятия самолета с эвакуированными из Китая гражданами Украины и иностранцами, на что получила отказ.

Сейчас в Тернополе зарыты рынки, развлекательные центры и магазины, кроме продуктовых и аптек.

После того, как в Тернопольской области ввели режим чрезвычайной ситуации, там приостановили движение общественного транспорта.

В Ивано-Франковске умерла еще одна женщина — 65-летняя жительница с. Черниева, у которой подозревали коронавирус.

До этого в Ивано-Франковске 17 марта скончалась 56-летняя местная жительница.

Тем временем, во Львовской области коронавирус подозревают почти у 100 человек, а Киев стал эпицентром распространения коронавируса.