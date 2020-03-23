Новый случай заражения. У жительницы Мукачево подтвердили коронавирус

На Закарпатье у местной жительницы зафиксирован первый случай заражения новым коронавирусом, который сегодня выявили у еще 4 жителей Киева. Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской ОГА.

"В городе Мукачево у человека получили положительный результат тестирования методом ПЦР на COVID-19. Данное лицо изолировано, направлено на госпитализацию в Областную клиническую инфекционную больницу в Ужгороде, находится под наблюдением медиков, состояние удовлетворительное", — говорится в сообщении.

Известно, что заболела 68-летняя женщина из района Подгоряны. Её муж вернулся из Италии 20 марта. Муж находился на самоизоляции, а женщина 21 и 22 марта посещала церковь.

23 марта утром женщина обратилась к семейному врачу. Выездная бригада взяла у женщины анализы, результат которых оказался положительным.

Сейчас врачи формируют списки лиц, которые с ней контактировали.

Как сообщали Українськi Новини, в Ивано-Франковске умерла еще одна женщина — 65-летняя жительница с. Черниева, у которой подозревали коронавирус.

До этого в Ивано-Франковске 17 марта скончалась 56-летняя местная жительница.

Тем временем, во Львовской области коронавирус подозревают почти у 100 человек, а Киев стал эпицентром распространения коронавируса.

Кроме того, Киев остановил пассажирский транспорт для предотвращения распространения коронавируса.

По всему миру зафиксировано 333 966 случаев инфицирования коронавирусом.