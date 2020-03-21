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21 марта 2020, суббота, 14:48 380
Общество 2020-03-21T14:50:17+02:00
Українські Новини
С понедельника весь общественный транспорт в Тернополе прекратит работу

С понедельника весь общественный транспорт в Тернополе прекратит работу

Таня Войтюк
Тернополь, Транспорт, Общественный транспорт, карантин в Украине, чрезвычайная ситуация
Общественый транспорт. Фото: QHA Агентство Крымские Новости
Общественый транспорт. Фото: QHA Агентство Крымские Новости

В Украине в чертырех областях из-за распространения коронавируса ввели режим чрезвычайной ситуации.  Тернополь приостановит перевозки пассажиров общественным транспортом с 23 марта на время карантина.

Об этом говорится в сообщении на сайте Тернопольского городского совета, передают Українськi Новини.

"Общественный транспорт Тернополя с 23 марта приостанавливает перевозки пассажиров", - сказано в нем.

С этого времени в Тернополе будут осуществляться специальные перевозки исключительно работников медицинских учреждений, аварийных и коммунальных служб, правоохранительных органов и других служб, которые должны обеспечивать жизнь города в условиях карантина.

Вышеупомянутые лица смогут воспользоваться спецрейсами при наличии специального удостоверения и медицинской маски.

На данный момент специальные удостоверения на стадии изготовления.

"Медики, которые задействованы в борьбе с коронавирусной инфекцией, получат специальные проездные билеты, которые будут давать право на бесплатный проезд", - говорится в сообщении.

До изготовления удостоверений работники указанных категорий для проезда в транспорте должны иметь при себе документ, который идентифицирует личность и справку или удостоверение с работы.

Для перевозки работников предприятий и организаций, которые не относятся к указанным категориям, работодатели за свой счет должны заключить отдельные договоры с перевозчиками.

Как сообщали Українські Новини, подобные меры противодействия коронавирусу ввели в Киеве. В общественный транспорт будут пускать только по пропускам медиков.

Также в Черновцах с понедельника вводят масочный режим, во время которого без специальных защитных средств не будут пускать в магазины.

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