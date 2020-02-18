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18 февраля 2020, вторник, 22:47 177
Общество 2020-02-18T23:29:45+02:00
Українські Новини
Тернопольский аэропорт отказался принять самолет с эвакуированными из Уханя людьми

Тернопольский аэропорт отказался принять самолет с эвакуированными из Уханя людьми

Ярина Вацяк
Китай, Ухань, Тернополь, Коронавирус
Аэропорт в Тернополе. aeroport.te.ua
Аэропорт в Тернополе. aeroport.te.ua

Первый заместитель председателя Тернопольского областного совета Василий Деревляный сообщил, что 17 февраля Государственная авиационная служба обращалась к руководству аэропорта в Тернополе о возможности принятия самолета с эвакуированными из Китая гражданами Украины и иностранцами, на что получила отказ.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

"Уважаемые жители области! Учитывая ситуацию, которая сложилась на сегодняшний день в области в связи с эвакуацией из Китая граждан Украины (и не только) в нашу область, в не приспособленный частный санаторий "Медоборы". Фракции Тернопольского областного совета обратились к председателю Тернопольский областного совета с требованием о безотлагательном созыве сессии Тернопольского областного совета с участием руководства Тернопольской ОГА для обсуждения крайне важной и опасной для жителей области и Западной Украины ситуации в целом", - написал он.

По словам Деревляного, председатель Тернопольской ОГА Игорь Сопель и владелец санатория "Медоборы" Василий Мартынюк дали согласие на принятие этих людей.

По непроверенной информации, в области также ищут помещение для поселения 300-500 нацгвардийцев.

Как сообщали Українські Новини, Украина готовится принять борт с эвакуированными из Ухани гражданами Украины и иностранцами. Самолет, который прилетит из Уханя дезинфицируют, а все отходы с него сожгут, а эвакуированных из Китая украинцев могут отвезти в Киевскую или Тернопольскую область.

 

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