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20 марта 2020, пятница, 12:50 106
Финансы 2020-03-20T12:53:06+02:00
Українські Новини
Население в день скупает по $30-40 млн, - НБУ

Население в день скупает по $30-40 млн, - НБУ

Сергей Жолобецкий
Курс гривны, НБУ, Валюта, Население, Доллары, Паника, Девальвация, Коронавирус
Население продолжает скупать валюту
Население продолжает скупать валюту

В то время как курс гривны продолжает падать, Национальный банк констатирует, что спрос населения на валюту в день составляет 30-40 млн долларов.

Об этом сообщил замглавы НБУ Олег Чурий в ходе пресс-брифинга, передают Українські Новини.

"Спрос (на валюту на межбанке) генерируется украинским бизнесом. Спрос со стороны физлиц составляет 30-40 млн долларов", - сказал он.

Чурий добавил, что спрос со стороны населения немного успокоился.

"Физлица покупают в основном через онлайн. Спрос со стороны нерезидентов составляет менее 1% от общего спроса", - подытожил он.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк рассчитывает на поступление в международные резервы валюты от Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины".

НБУ продал $200 млн на межбанке для сдерживания девальвации. 


В среду доллар достиг отметки 27.

Кроме того, экономист прогнозирует курсовой коридор 27-29 UAH/USD на ближайшие недели. 

Национальный банк также рекомендует в период карантина пользоваться безналичным расчетом

Тем временем в банковской системе образовался дефицит наличной валюты. В связи с прекращением авиаперевозок и закрытием границ наличные доллары и евро доставляются в страну с задержкой.

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