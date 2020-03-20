Население в день скупает по $30-40 млн, - НБУ

В то время как курс гривны продолжает падать, Национальный банк констатирует, что спрос населения на валюту в день составляет 30-40 млн долларов. Об этом сообщил замглавы НБУ Олег Чурий в ходе пресс-брифинга, передают Українські Новини. "Спрос (на валюту на межбанке) генерируется украинским бизнесом. Спрос со стороны физлиц составляет 30-40 млн долларов", - сказал он. Чурий добавил, что спрос со стороны населения немного успокоился. "Физлица покупают в основном через онлайн. Спрос со стороны нерезидентов составляет менее 1% от общего спроса", - подытожил он. Как сообщали Українські Новини, Национальный банк рассчитывает на поступление в международные резервы валюты от Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины". НБУ продал $200 млн на межбанке для сдерживания девальвации. В среду доллар достиг отметки 27.Кроме того, экономист прогнозирует курсовой коридор 27-29 UAH\/USD на ближайшие недели. Национальный банк также рекомендует в период карантина пользоваться безналичным расчетом. Тем временем в банковской системе образовался дефицит наличной валюты. В связи с прекращением авиаперевозок и закрытием границ наличные доллары и евро доставляются в страну с задержкой.