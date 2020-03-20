Население в день скупает по $30-40 млн, - НБУ

В то время как курс гривны продолжает падать, Национальный банк констатирует, что спрос населения на валюту в день составляет 30-40 млн долларов.

Об этом сообщил замглавы НБУ Олег Чурий в ходе пресс-брифинга, передают Українські Новини.

"Спрос (на валюту на межбанке) генерируется украинским бизнесом. Спрос со стороны физлиц составляет 30-40 млн долларов", - сказал он.

Чурий добавил, что спрос со стороны населения немного успокоился.

"Физлица покупают в основном через онлайн. Спрос со стороны нерезидентов составляет менее 1% от общего спроса", - подытожил он.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк рассчитывает на поступление в международные резервы валюты от Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины".

НБУ продал $200 млн на межбанке для сдерживания девальвации.



В среду доллар достиг отметки 27.



Кроме того, экономист прогнозирует курсовой коридор 27-29 UAH/USD на ближайшие недели.



Национальный банк также рекомендует в период карантина пользоваться безналичным расчетом.



Тем временем в банковской системе образовался дефицит наличной валюты. В связи с прекращением авиаперевозок и закрытием границ наличные доллары и евро доставляются в страну с задержкой.