Гривня на міжбанку після невеликого зростання знову обвалилася

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в п'ятницю на 34 коп. в понеділок знизився на 22 коп. до 27,72 UAH/USD в той час, як долар впав в обмінниках Києва.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 28,00-28,10 UAH/USD, потім котирування зросли до 28,12-28,20 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 27,70-27,85 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 16,76% з 23,74 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

В 2019 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 14,36% з 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

В 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, НБУ констатує, що попит населення на валюту в день становить 30-40 млн доларів.

Тим часом, в Національному банку України розповіли, що буде з економікою світу і України в разі тривалого поширення коронавірусу.

Крім того, банкіри розповіли, чого чекати на валютному ринку України.