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23 березня 2020, понеділок, 18:09 11
Фінанси 2020-03-23T20:00:03+02:00
Українські Новини
Гривня на міжбанку після невеликого зростання знову обвалилася

Гривня на міжбанку після невеликого зростання знову обвалилася

Ярина Вацяк
Курс валют, курс долара, курс гривні, Міжбанк
Гроші
Гроші

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в п'ятницю на 34 коп. в понеділок знизився на 22 коп. до 27,72 UAH/USD в той час, як долар впав в обмінниках Києва.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 28,00-28,10 UAH/USD, потім котирування зросли до 28,12-28,20 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 27,70-27,85 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 16,76% з 23,74 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

В 2019 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 14,36% з 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

В 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, НБУ констатує, що попит населення на валюту в день становить 30-40 млн доларів.

Тим часом, в Національному банку України розповіли, що буде з економікою світу і України в разі тривалого поширення коронавірусу.

Крім того, банкіри розповіли, чого чекати на валютному ринку України.

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