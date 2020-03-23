Гривня на міжбанку після невеликого зростання знову обвалилася

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в п'ятницю на 34 коп. в понеділок знизився на 22 коп. до 27,72 UAH\/USD в той час, як долар впав в обмінниках Києва. Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку. За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 28,00-28,10 UAH\/USD, потім котирування зросли до 28,12-28,20 UAH\/USD, після чого встановилися на рівні 27,70-27,85 UAH\/USD. З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 16,76% з 23,74 UAH\/USD до 27,72 UAH\/USD. В 2019 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 14,36% з 27,72 UAH\/USD до 23,74 UAH\/USD. В 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH\/USD до 27,72 UAH\/USD. Як повідомляли Українські Новини, НБУ констатує, що попит населення на валюту в день становить 30-40 млн доларів. Тим часом, в Національному банку України розповіли, що буде з економікою світу і України в разі тривалого поширення коронавірусу. Крім того, банкіри розповіли, чого чекати на валютному ринку України.