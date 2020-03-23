Будет ли доллар по 30: банкиры рассказали, чего ожидать на валютном рынке Украины

Золотовалютные резервы Украины за последние две недели истощились на $2 млрд, с более чем $26 млрд — до $24 млрд. Все это время Национальный банк Украины с помощью интервенций удерживает курс гривны от резкого падения.

Банкиры считают, что сейчас курс гривны уперся в свой потолок 28 грн/$. Следующий психологический уровень — 30 грн/$.

"Если говорить об отметке, на которой остановится падение курса, пока это 28 грн/$. Как показала пятница, в эту отметку мы не просто уперлись, мы не можем ее преодолеть, хотя в четверг такие попытки предпринимались. Сегодня же мы видим незначительную коррекцию уже в сторону укрепления гривны и параллельно уменьшение спроса со стороны покупателей. Это объясняется, прежде всего, психологическим фактором. Он всегда работает на начальных стадиях кризиса, независимо от того, какой степени и какого характера будет этот кризис. В начальных стадиях всеми движут эмоции, и они достаточно остры, потому что до этого был период спокойствия и ревальвации гривны, к которому быстро все привыкли. После первого шока психологический фактор несколько нивелируется, что сразу отражается и на поведении участников рынка, и на курсовых колебаниях", — рассказал Антон Стадник из ПУМБ.

В НБУ утверждают, что наибольший спрос на валюту обеспечивает украинский бизнес, на нерезидентов приходится менее 1%, а на физлиц — менее 13%.

Учитывая, что сейчас приток валюты в Украину отсутствует, в НБУ рассчитывают на деньги Нефтегаза, которые он получит от Газпрома. "Думаю, что большая часть от этой суммы окажется в резервах НБУ в ближайшие месяцы", — сказал Чурий. Нафтогаз Украины получил от Газпрома $2,9 млрд в конце 2019 года в рамках выполнения решения Стокгольмского арбитража. Почти половину этой суммы (35 млрд грн) из этой суммы власти собирались направить на ремонт дорог.

Наибольшие надежды в НБУ возлагают на деньги от МВФ. Также НБУ надеется получить от Фонда и Всемирного банка дополнительные экстренные деньги на борьбу с коронавирусом. Ранее сообщалось, что МВФ запускает программу неотложной финансовой помощи до $50 млрд для стран с низким уровнем доходов и развивающимися экономиками, которые пострадали из-за пандемии коронавируса.

В НБУ журналистам сообщили, что несмотря на все происходящее, регулятор пока не планирует введение валютных ограничений. "Мы имеем достаточно накопленных резервов для сглаживания чрезмерных курсовых колебаний, вызванных ухудшением настроений участников рынка из-за распространения коронавируса. В прошлом году ситуация на валютном рынке была благоприятной, был избыток валюты, и для сглаживания колебаний гривни в сторону укрепления Национальный банк выкупил с рынка $8 млрд в резервы (чистая покупка). Поэтому сегодня мы имеем достаточную подушку безопасности, чтобы сглаживать колебания гривны уже в другую сторону", — сказали в НБУ.

Стадник утверждает, что отметка 28 грн/$ стала психологическим барьером, так как именно на ней произошел пусть незначительный, но все же откат. "Следующий психологический барьер — 29−30 грн/$. Мы пока не видим причин для преодоления этого барьера. Скорее наоборот: как только решится вопрос с наличным долларом, локальный дефицит которого вызван исключительно отменой авиасообщения с США, паника среди населения стихнет. Многие физлица, которые сейчас хотят досрочно снимать валютные депозиты, вероятно, движимы опасением, что наличного доллара просто не хватит. Но как только завоз доллара в страну возобновится, сразу же этот психологический фактор уйдет. Поэтому, ждем захода доллара. Это последний фактор, который сейчас создает определённую нервозность", — резюмировал он.

Как сообщали Українські Новини, аналитики прогнозируют, что в течение ближайшей недели ожидается рост курса доллара к гривне.

Тем временем, НБУ констатирует, что спрос населения на валюту в день составляет 30-40 млн долларов.