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23 марта 2020, понедельник, 10:14 1122
Экономика 2020-03-23T10:25:51+02:00
Українські Новини
Доллар снова рухнул в киевских обменниках. Курс валют на 23 марта

Доллар снова рухнул в киевских обменниках. Курс валют на 23 марта

Анна Рудык
Курс валют, курс рубля, курс доллара, Курс евро
Курс доллара
Курс доллара

В то время, как гривна после стремительного падения перешла к росту, в понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 20 марта на 32,10 коп. до 28,3028 UAH/USD, курс покупки понизился на 33,38 коп. до 27,3100 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 40,98 коп. до 29,0169 UAH/EUR, курс продажи понизился на 36,37 коп. до 30,3696 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 27,3100 28,3028 29,0169 30,3696 3,04 3,71
Максимальный 27,7000 29,4000 29,6000 31,8000 3,35 5,00
Минимальный 26,9000 27,9000 28,4000 29,6000 2,30 3,47

Как сообщали Українські Новини, в условиях карантина в Украине население скупает валюту.

Также аналитики прогнозируют, что в течение ближайшей недели ожидается рост курса доллара к гривне.

Ранее НБУ ввел операции по подкреплению банков наличной инвалютой путем ее обмена на безналичную.

Также доллар в обменниках панически рос четыре недели подряд.

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