В НБУ рассказали, что будет с экономикой мира и Украины в случае длительного распространения коронавируса

Более длительный эффект от распространения коронавируса может привести к рецессии мировой экономики и замедления экономической активности в стране в то время, как банкиры рассказали, чего ожидать на валютном рынке Украины.

Об этом говорится в итогах дискуссии монетарного комитета Национального банка по вопросу учетной ставки, передают Українські Новини.

Отмечается, что основное внимание комитет уделил реакции мировых товарных и финансовых рынков на распространение коронавируса, а также возможным последствиям для экономики Украины и необходимой реакции монетарной политики.

"Влияние от распространения вирусной инфекции на украинскую экономику ограничено и нейтрально. Однако более длительный эффект от распространения коронавируса может привести к рецессии мировой экономики и значительному замедления экономической активности в Украине. На данный момент, в отличие от предыдущих кризисов в 2008-2009 и 2014 годах, Украина подготовлена ​​лучше. Экономика и финансовая система не имеют накопленных дисбалансов, а следовательно, запас прочности выше", - говорится в сообщении.

Указывается, что в то же время волатильность мировых рынков сказалась на психологических настроениях участников валютного рынка Украины, а ухудшение их ожиданий привело к повышению спроса на иностранную валюту и усиление девальвационного давления.

Благодаря активному пополнению в прошлом году Нацбанком международных резервов их уровень достаточен для сглаживания значительных курсовых колебаний.

Участники дискуссии отметили сохранении высокого уровня неопределенности относительно скорости распространения коронавируса в странах - основных торговых партнерах Украины, что, в свою очередь, предопределяет сложность оценки влияния вируса на экономики этих стран.

Невозможно также предусмотреть его влияние на динамику финансовых и товарных рынков.

Члены комитета отметили, что в условиях существенной неопределенности есть смысл действовать в соответствии с прогнозной траекторией учетной ставки, поскольку это соответствует достижению целей монетарной политики.

"В частности, смягчение монетарной политики необходимо для поддержания экономики Украины, ведь более длительный эффект от распространения коронавируса может привести к значительному снижению экономической активности стран - торговых партнеров и ослаблению внешнего спроса на товары украинского экспорта. В результате вероятно резкое снижение деловой активности украинских предприятий и отложение инвестиционных проектов", - говорится в сообщении.

Также следует учитывать риски вследствие распространения вируса в Украине, что может привести к существенному снижению экономической активности.

В то же время отмечается, что уровень международных резервов достаточен для противостояния возможным шокам.

НБУ имеет возможность проводить валютные интервенции для сглаживания чрезмерных курсовых колебаний гривны, обусловленных психологическими факторами.

По мнению членов комитета, заявления представителей нового правительства Украины относительно неизменности курса на продолжение сотрудничества с Международно валютным фондом (МВФ) является дополнительным основанием для продолжения снижения учетной ставки.

Указывается, что принятие программы сотрудничества с МВФ уменьшит уязвимость экономики Украины в период турбулентности на мировых рынках, послужит позитивным сигналом для инвесторов, способствуя также улучшению рыночных ожиданий.

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