За сутки в Украине выявлено 26 новых случаев коронавируса

В Украине зафиксировано 73 случая коронавирусной болезни COVID-19 в то время, как и.о. гендиректора Центра общественного здоровья Игорь Кузин заявил, что коронавирус подозревают у 645 украинцев.

Об этом говорится в сообщении Telegram-канала о коронавирусе Министерства здравоохранения со ссылкой на данные Центра общественного здоровья.

"По данным ЦОС, по состоянию на 22:30 22 марта в Украине есть 73 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки выявлено 26 новых случаев", - госорится в нем.

Ранее в Минздраве напомнили, что для того, чтобы избежать заражения коронавирусом следует придерживаться простых правил и обнародовал соответсвующую инфографику.

Рекомендации МОЗ при пандемии коронавируса

Советы МОЗ при пандемии коронавируса

Как сообщали Українські Новини, в МОЗ поступило 81 подозрение на коронавирус.

Тем временем, в Италии от COVID-19 за сутки умерли 793 человека. Количество заразившихся новым коронавирусом, который порождает болезнь COVID-19, по состоянию на утро 22 марта достигло 304 544 человек во всем мире.

Утром 22 марта было 47 подтвержденных случае заболевания коронавирусом в Украине.