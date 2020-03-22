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22 марта 2020, воскресенье, 22:58 287 Инфографика
Медицина 2020-03-22T23:24:49+02:00
Українські Новини
За сутки в Украине выявлено 26 новых случаев коронавируса

За сутки в Украине выявлено 26 новых случаев коронавируса

Ярина Вацяк
Коронавирус, коронавирус в Украине, Пандемия коронавируса
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

В Украине зафиксировано 73 случая коронавирусной болезни COVID-19 в то время, как и.о. гендиректора Центра общественного здоровья Игорь Кузин заявил, что коронавирус подозревают у 645 украинцев

Об этом говорится в сообщении Telegram-канала о коронавирусе Министерства здравоохранения со ссылкой на данные  Центра общественного здоровья. 

"По данным ЦОС, по состоянию на 22:30 22 марта в Украине есть 73 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки выявлено 26 новых случаев", - госорится в нем.

Ранее в Минздраве напомнили, что для того, чтобы избежать заражения коронавирусом следует придерживаться простых правил и обнародовал соответсвующую инфографику.

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Как сообщали Українські Новини, в МОЗ поступило 81 подозрение на коронавирус.

Тем временем,  в Италии от COVID-19 за сутки умерли 793 человека. Количество заразившихся новым коронавирусом, который порождает болезнь COVID-19, по состоянию на утро 22 марта достигло 304 544 человек во всем мире.

Утром 22 марта было 47 подтвержденных случае заболевания коронавирусом в Украине.

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