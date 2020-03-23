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23 марта 2020, понедельник, 11:05 216 Инфографика
Медицина 2020-03-23T11:15:01+02:00
Українські Новини
За сутки в Украине 26 новых случаев заражения коронавирусом, еще 114 подозрений проверяет Минздрав

За сутки в Украине 26 новых случаев заражения коронавирусом, еще 114 подозрений проверяет Минздрав

Елена Новикова
Коронавирус, министерство здравоохранения, коронавирус в Украине, Центр общественного здоровья, Подозрение на коронавирус
Коронавирус. Фото: Днепропетровская ОГА
Коронавирус. Фото: Днепропетровская ОГА

В то время, как по всему миру зафиксировано 333 966 случаев инфицирования коронавирусом, 22 марта в вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья поступило 114 сообщений о подозрении на коронавирусную инфекцию. Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения на странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"По состоянию на утро 23 марта в Центр общественного здоровья поступило 114 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала года поступило 645 сообщений о подозрении на COVID-19", - сказано в нем.

По состоянию на 10:00 23 марта зафиксированы 73 случая коронавирусной инфекции, из них 26 были зафиксированы 22 марта (при этом 20 случаев - в Киеве).

Самое большое количество заболевших в Киеве (29 человек) и в Черновицкой области (25 человек).

По 5 случаев коронавирусной инфекции зафиксированы в Киевской и Ивано-Франковской областах, по 2 случая - в Житомирской, Львовской и Днепропетровской областях, по 1 случаю - в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях.

От заболевания умерли 3 человека, 1 человек выздоровел и выписан из больницы.

Как защититься от коронавируса:

  • самоизолироваться и избегать контакта с людьми с симптомами ОРВИ, придерживаться минимальной дистанции - 1,5 метра;
  • не прикасаться к лицу, особенно к глазам, носу и рту;
  • продукты термически обрабатывать – не употреблять сырое мясо, мясные субпродукты и яйца;
  • немедленно обратиться к своему семейному врачу по телефону в случае появления первых симптомов ОРВИ.

Как не заразиться коронавирусом. Инфографика: Центр общественного здоровьяКак не заразиться коронавирусом. Инфографика: Центр общественного здоровья

Как сообщали Українськi Новини, 21 марта в вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья поступило 81 сообщение о подозрении на коронавирусную инфекцию.

Ранее сообщалось о том, что во Львовской области коронавирус подозревают почти у 100 человек.

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