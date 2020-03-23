В Івано-Франківську померла ще одна жінка, у якої підозрювали коронавірус

Сьогодні в Івано-Франківській обласній інфекційній лікарні померла ще одна 65-річна жінка з с. Черніїва, у якої підозрювали коронавірусну інфекцію. Рінше, 17 березня, в Івано-Франківську померла 56-річна жінка, у якої після смерті підтвердили діагноз коронавірус COVID-19.

Про це повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків, пише "Галичина".

Зразки померлої жінки направили в лабораторію. Результати очікують завтра.

Як повідомляли Українські Новини, у Львівській області коронавірус підозрюють майже у 100 осіб, а Київ став епіцентром розповсюдження коронавірусу.

Також Київ зупинив пасажирський транспорт для запобігання поширення коронавірусу.

В той час, як по всьому світу зафіксовано 333 966 випадків інфікування коронавірусом 22 березня у вірусологічну референс-лабораторію Центру громадського здоров'я надійшло 114 повідомлень про підозру на коронавірусну інфекцію.

Станом на 10:00 23 березня зафіксовано 73 випадки коронавирусной інфекції, з них 26 були зафіксовані 22 березня (при цьому 20 випадків - у Києві).

Тим часом у Китаї назвали терміни закінчення пандемії коронавірусу в Європі.