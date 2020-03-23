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  • Осужденный за насилие голливудский продюсер Вайнштейн в тюрьме заразился коронавирусом
23 марта 2020, понедельник, 11:24 17
Мир 2020-03-23T11:24:10+02:00
Українські Новини
Осужденный за насилие голливудский продюсер Вайнштейн в тюрьме заразился коронавирусом

Осужденный за насилие голливудский продюсер Вайнштейн в тюрьме заразился коронавирусом

Елизавета Кесельман
Тюрьма, Коронавирус, Харви Вайнштейн, коронавирус у актера
Харви Вайнштейн. Фото: EastNews
Харви Вайнштейн. Фото: EastNews

Известный продюсер Голливуда Харви Вайнштейн, осужденный на 23 года за сексуальные домогательства, заразился в тюрьме коронавирусом. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Отмечается, что у осужденного за насилие продюсера тест подтвердил коронавирус SARS-CoV-2.

Вайнштейн сначала пожаловался сотрудникам тюрьмы на самочувствие, сказав, что у него появились симптомы коронавируса. После этого у продюсера взяли анализы.

Результат показал положительный результат на наличие инфекции. Сейчас Вайнштейн находится на карантине.

Как сообщали Українські Новини, коронавирусом заразился актер из "Игры престолов".

Также актер Джаред Лето ничего не знал о пандемии коронавируса. Актер ушел на 12 дней в пустыню.

Тем временем Иране из-за коронавируса на свободу выпустили 85 тысяч заключенных, а в ИГИЛ для борьбы с коронавирусом посоветоваливоздержаться от поездок к неверным и мыть руки.

А в США стриптиз-клуб перепрофилировался в службу доставки. Из-за коронавируса танцовщицы доставляют еду на дом, а два брата закупили 18 тысяч антисептиков, чтобы продать по завышенной цене. Средства "забанили" и отдадут на благотворительность.

 

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