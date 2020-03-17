Джаред Лето ничего не знал о пандемии коронавируса. Актер ушел на 12 дней в пустыню

Новость о пандемии коронавируса, объявленной ВОЗ официально 11 марта, облетела весь мир. Однако, на все были в курсе последних событий на планете. Так, актер и музыкант Джаред Лето на 12 дней уходил в пустыню для медитации. Вернулся актер в совершенно другой мир. Об этом он написал в своем Instagram.

"Вошел вчера в кардинально другой мир. Просто космос. Получаю сообщения от друзей и родных со всего мира, втягиваюсь помалу. Надеюсь, вы там в порядке", - написал он.

Скриншот: instagram.com/30secondstomars

В своем посте Лето также пожелал фолловерам здоровья и призвал лишний раз не выходить из дома.

Как сообщали Українські Новини, коронавирусом заразился известный актер сериала "Игры Престолов" Кристофер Хивью.

Кроме того, у жены премьер-министра Канады Джастина Трюдо подтвердили коронавируc.

Также у министра Бразилии после встречи с Трампом подтвердили коронавирус.

Тем временем, в Иране из-за коронавируса на свободу выпустили 85 тысяч заключенных, а в ИГИЛ для борьбы с коронавирусом посоветовали воздержаться от поездок к неверным и мыть руки.