В Иране из-за коронавируса на свободу выпустили 85 тысяч заключенных

В то время, как из Польши автобусами доставили более 3 тысяч украинцев, Иран выпустил из тюрем около 85 тысяч заключенных в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя судебной власти Ирана Голамхоссейн Эсмаили.

Отмечается, что данные меры вызваны снижении риска распространения коронавируса в переполненных местах лишения свободы.

"Примерно 50% освобожденных являются заключенными... Также в тюрьмах мы приняли меры для противостояния вспышке инфекции", — заявил спикер.

Такие меры предприняты не впервые в государстве. Так, в начале марта власти предприняли такую же процедуру, выпустив 70 тысяч заключенных. Представители власти отмечали, что на свободу выходят только те, кто не совершал тяжких преступлений, всех освобожденных проверяли на коронавирус.

Как сообщали Українські Новини, в ИГИЛ для борьбы с коронавирусом посоветовали воздержаться от поездок к неверным и мыть руки.

Кроме того, JoinUp начал эвакуировать украинских туристов из Египта.

Также в Кабмине обнародовали полный список ограничений на карантин.