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17 марта 2020, вторник, 11:01 302
Жизнь 2020-03-17T11:27:24+02:00
Українські Новини
Семья скупила 18 тыс. антисептиков, чтобы продать по завышенной цене. Средства "забанили" и отдадут на благотв

Семья скупила 18 тыс. антисептиков, чтобы продать по завышенной цене. Средства "забанили" и отдадут на благотворительность

Елизавета Кесельман
США, Бизнес, Контрабанда, Коронавирус, антисептик
Антисептик. Фото: pixabay
Антисептик. Фото: pixabay

В Соединенных штатах жители стали массово скупать огнестрельное оружие после того, как власти начали посылать военных в зараженные коронавирусом зоны с целью предотвратить эпидемию. Так, двое братьев Мэтт и Ноа Колвин на следующий день после первой смерти в государстве скупили около 18 тысяч антисептических средств с целью заработать, перепродав их по завышенной цене.

Однако их "забанили" на Amazon, а средства отдадут на благотворительность. Об этом передает The New York Times.

В частности, семейство действовало в кооперации. Пока один из них ездил по стране и покупал антисептики в разных точках, другой — Мэтт Колвин — продавал их на Amazon и eBay.

Сначала ему удалось продать за вдвое высшую цену три сотни антисептиков — от $8 до $70.

Однако, Amazon вскоре заблокировал нескольких продавцов, включая Колвина, за спекуляцию антисептиками, антибактериальными салфетками и медицинскими масками. На еBay тоже запретили продажу таких товаров.

Вскоре прокуратура штата Теннесси начала расследование в отношении Колвина из-за завышения цен. Он решил пожертвовать на благотворительность все 17,7 тыс. антисептиков.

В Amazon заявили, что недавно удалили сотни тысяч объявлений и забанили тысячи учетных записей продавцов. 

Как сообщали Українські Новини, из-за коронавируса Трамп приостановил все авиасообщения США с Европой.

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