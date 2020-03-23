В США стриптиз-клуб перепрофилировался в службу доставки. Из-за коронавируса танцовщицы доставляют еду на дом

В то время, как в Киеве все заведения общественного питания работают дистанционно, а жители могут заказать еду через службу доставки Glovo, в США в связи с кризисом и пандемией, работницы стриптиз-клуба поменяли направление работы и стали доставлять еду на дом. Об этом передает издание Мetro.

В частности, стриптиз-клуб Lucky Devil в американском штате Орегон из-за карантина решил "доставлять удовольствие клиентам" другими путями.

Так,под новым названием Boober Eats танцовщицы доставляют еду, алкогольные и безалкогольные напитки в одних коротких шортах и с полуобнаженной грудью.

При вручении заказа две работницы исполняют для клиентов короткий танец на безопасном расстоянии и отправляются на следующий заказ.

Владелец стриптиз-клуба Шон Боулден рассказал, что изначально задумка была шуткой в Facebook, однако пост стал слишком популярным, потому он решил воплотить идею в жизнь, чтобы минимизировать убытки, возникшие из-за карантина.

Отмечается, что у каждой экзотической доставщицы имеется с собой дезинфицирующее средство.

Как сообщали Українські Новини, ранее в США два брата закупили 18 тысяч антисептиков, чтобы продать по завышенной цене. Средства "забанили" и отдадут на благотворительность.