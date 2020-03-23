подписаться на рассылку
27.05 28.1
29 30.35
˟
  • Новости
  • Мир
  • В США стриптиз-клуб перепрофилировался в службу доставки. Из-за коронавируса танцовщицы доставляют еду на дом
23 марта 2020, понедельник, 10:33 1207
Мир 2020-03-23T10:34:09+02:00
Українські Новини
В США стриптиз-клуб перепрофилировался в службу доставки. Из-за коронавируса танцовщицы доставляют еду на дом

В США стриптиз-клуб перепрофилировался в службу доставки. Из-за коронавируса танцовщицы доставляют еду на дом

Елизавета Кесельман
США, Коронавирус, стриптизерши, стриптиз-клуб, доставка еды

В то время, как в Киеве все заведения общественного питания работают дистанционно, а жители могут заказать еду через службу доставки Glovo, в США в связи с кризисом и пандемией, работницы стриптиз-клуба поменяли направление работы и стали доставлять еду на дом. Об этом передает издание Мetro.

В частности, стриптиз-клуб Lucky Devil в американском штате Орегон из-за карантина решил "доставлять удовольствие клиентам" другими путями.

Так,под новым названием Boober Eats танцовщицы доставляют еду, алкогольные и безалкогольные напитки в одних коротких шортах и с полуобнаженной грудью.

При вручении заказа две работницы исполняют для клиентов короткий танец на безопасном расстоянии и отправляются на следующий заказ.

 

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Food with a side of boobs! #boobereats #booberpdx @fox12oregon #luckydevillounge

Публикация от Boober Eats PDX (@booberpdx)

Владелец стриптиз-клуба Шон Боулден рассказал, что изначально задумка была шуткой в Facebook, однако пост стал слишком популярным, потому он решил воплотить идею в жизнь, чтобы минимизировать убытки, возникшие из-за карантина.

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meals on heels!!! Our first delivery! #booberpdx #luckydevillounge

Публикация от Boober Eats PDX (@booberpdx)

Отмечается, что у каждой экзотической доставщицы имеется с собой дезинфицирующее средство.

Как сообщали Українські Новини, ранее в США два брата закупили 18 тысяч антисептиков, чтобы продать по завышенной цене. Средства "забанили" и отдадут на благотворительность.

Больше новостей о: США Коронавирус стриптизерши стриптиз-клуб доставка еды

Из-за пандемии коронавируса США приостанавливает в...
Офис Президента не отменял командировки сотруднико...
На новогоднем корпоративе в центральном операционн...
​В США ограбили стриптиз-клуб из "Клана Сопрано"...
В США за сутки больше 7 тысяч новых зараженных коронавирусом. Данные на 23 марта
В Украину доставили партию тестов на коронавирус и аппараты ИВЛ из Китая
Новости
Украинцам на время карантина должны ежемесячно доплачиваьб 3 тыс. гривен пособия, - Аваков 11:09
За сутки в Украине 26 новых случаев заражения коронавирусом, еще 114 подозрений проверяет Минздрав 11:05 Инфографика
ДТЭК Ахметова перестал платить еще и за газ, задолжав государству уже 1,6 миллиарда, - СМИ 11:02
Две страны отказались от участия в Олимпийских играх из-за коронавируса 10:57
Потребление газа в Винницкой области уменьшилось на 17% 10:51 Пресс-релиз
больше новостей
Ударят морозы до -12 и заметет снегом: прогноз погоды на начало недели 21:00 Карта
Большинство украинцев переболеют коронавирусом в легкой форме, - Минздрав 08:51
Страховые взносы могут уменьшить пенсию: в ПФУ объяснили, что влияет на размер выплат 05:30 Инфографика
Чтоб доплатить пенсионерам по 1000 гривен необходимо принять закон
Пенсионный фонд рассказал, что необходимо сделать для выплаты пенсионерам по 1000 гривен 08:34
В Италии от COVID-19 за сутки умерли 793 человека. Данные коронавируса на 22 марта 08:19 Карта
больше новостей
Большинство украинцев переболеют коронавирусом в легкой форме, - Минздрав 08:51
Сергей Вельможный
У второго депутата и его сына подтвердили коронавирус, - Шахов 22:28 Дополнено
Филарет Фото: УПЦ
Причина коронавируса — однополые браки, — Филарет 14:39
До 10 см снега: в Украину идут морозы, метели и шквалы ветра 13:19 Карта
Госуправление делами договорилось об авиаперелетах Зеленского в 2020 за 55 млн гривен 16:06 Документ
больше новостей
Стало известно, на сколько повысят пенсии при майской индексации
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok