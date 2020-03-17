В ИГИЛ для борьбы с коронавирусом посоветовали воздержаться от поездок к неверным и мыть руки

В то время, как Минздрав опубликовал запреты на карантине, в выпуске очередного бюллетеня "Исламского государства" под названием "Аль – Наба" в рамках борьбы с коронавирусом опубликовали инструкцию по шариату, где посоветовали мыть чаще руки и воздержаться от поездок к неверным.

Инструкцию обнародовал в своем блоге и перевел на английский Амин Хавад аль-Тамими — британский журналист родом из Мосула

Краткое содержание инструкции (в сокращенном пересказе).

Все болезни не просто так, а от Господа

Верь в Господа и ищи в нем утешения

Остерегайся заразы и избегай ее

Здоровые да не войдут в землю заразных

Прикрывай рот, когда чихаешь и зеваешь

Накрывай посуду и завязывай горло бурдюка

Мой руки

Как сообщали Українські Новини, 26 октября 2019 года, в ходе рейда, проведенного американскими военными на северо-западе Сирии, был убит лидер ИГИЛ Абу Бакр аль-Багдади.

В январе 2020 года новым лидером угруппировки стал Амир Мохамад Абдул Рахман аль-Мавли аль-Салби.