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  • В ИГИЛ для борьбы с коронавирусом посоветовали воздержаться от поездок к неверным и мыть руки
17 марта 2020, вторник, 11:32 7
Мир 2020-03-17T11:32:15+02:00
Українські Новини
В ИГИЛ для борьбы с коронавирусом посоветовали воздержаться от поездок к неверным и мыть руки

В ИГИЛ для борьбы с коронавирусом посоветовали воздержаться от поездок к неверным и мыть руки

Елизавета Кесельман
Шариат, Коронавирус, ИГИЛ, Исламское государство, Борьба с коронавирусом
Руки. Фото: Pixabay
Руки. Фото: Pixabay

В то время, как Минздрав опубликовал запреты на карантине, в выпуске очередного бюллетеня  "Исламского государства" под названием "Аль – Наба" в рамках борьбы с коронавирусом опубликовали инструкцию по шариату, где посоветовали мыть чаще руки и воздержаться от поездок к неверным.

Инструкцию обнародовал в своем блоге и перевел на английский Амин Хавад аль-Тамими — британский журналист родом из Мосула

Краткое содержание инструкции (в сокращенном пересказе).

  • Все болезни не просто так, а от Господа
  • Верь в Господа и ищи в нем утешения
  • Остерегайся заразы и избегай ее
  • Здоровые да не войдут в землю заразных
  • Прикрывай рот, когда чихаешь и зеваешь
  • Накрывай посуду и завязывай горло бурдюка
  • Мой руки

Как сообщали Українські Новини, 26 октября 2019 года, в ходе рейда, проведенного американскими военными на северо-западе Сирии, был убит лидер ИГИЛ Абу Бакр аль-Багдади.

В январе 2020 года новым лидером угруппировки стал Амир Мохамад Абдул Рахман аль-Мавли аль-Салби.

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