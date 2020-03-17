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17 марта 2020, вторник, 10:26 532
Шоу-бизнес 2020-03-17T10:37:27+02:00
Українські Новини
Актер из "Игры Престолов" заразился коронавирусом

Актер из "Игры Престолов" заразился коронавирусом

Елизавета Кесельман
Коронавирус, Борьба с коронавирусом, Кристофер Хивью, коронавирус у актера
Актер Кристофер Хивью.Фото: instagram.com/khivju
Актер Кристофер Хивью.Фото: instagram.com/khivju

Коронавирусная пандемия продолжает набирать обороты по всему миру. В то время, как эпидемией в мире заразились около 180 тысяч человек, коронавирусом заразился известный актер сериала "Игры Престолов" Кристофер Хивью. Об этом он написал в своем Instagram.

"Привет из Норвегии! Жаль говорить это, но сегодня у меня подтвердили Covid-19", - написал Хивью в своем Instagram.

Скриншот:instagram.com/khivjuСкриншот:instagram.com/khivju

Актер уточнил, что сейчас он с семьей находится на домашнем карантине, а также заверил, что его состояние удовлетворительное.

"У меня только легкие симптомы простуды. Есть люди с более высоким риском, для кого этот вирус может быть "ужасным" диагнозом, поэтому я призываю всех вас быть чрезвычайно осторожными. Мойте руки, держитесь от других на расстоянии 1,5 метра и переходите на карантин. Просто сделайте все возможное, чтобы вирус не распространялся", - обратился актер к своим поклонникам.

Как сообщали Українські Новини, у жены премьер-министра Канады Джастина Трюдо подтвердили коронавируc.

Кроме того, у министра Бразилии после встречи с Трампом подтвердили коронавирус.

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