Актер из "Игры Престолов" заразился коронавирусом

Коронавирусная пандемия продолжает набирать обороты по всему миру. В то время, как эпидемией в мире заразились около 180 тысяч человек, коронавирусом заразился известный актер сериала "Игры Престолов" Кристофер Хивью. Об этом он написал в своем Instagram.

"Привет из Норвегии! Жаль говорить это, но сегодня у меня подтвердили Covid-19", - написал Хивью в своем Instagram.

Скриншот:instagram.com/khivju

Актер уточнил, что сейчас он с семьей находится на домашнем карантине, а также заверил, что его состояние удовлетворительное.

"У меня только легкие симптомы простуды. Есть люди с более высоким риском, для кого этот вирус может быть "ужасным" диагнозом, поэтому я призываю всех вас быть чрезвычайно осторожными. Мойте руки, держитесь от других на расстоянии 1,5 метра и переходите на карантин. Просто сделайте все возможное, чтобы вирус не распространялся", - обратился актер к своим поклонникам.

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