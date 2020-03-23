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  • Засуджений за насильство голлівудський продюсер Вайнштейн у в'язниці заразився коронавірусом
23 березня 2020, понеділок, 11:24 17
Світ 2020-03-23T13:00:03+02:00
Українські Новини
Засуджений за насильство голлівудський продюсер Вайнштейн у в'язниці заразився коронавірусом

Засуджений за насильство голлівудський продюсер Вайнштейн у в'язниці заразився коронавірусом

Елизавета Кесельман
Тюрьма, Коронавірус, Харві Вайнштейн, коронавірус у актора
Харві Вайнштейн. Фото: EastNews
Харві Вайнштейн. Фото: EastNews

Відомий продюсер Голлівуду Харві Вайнштейн, засуджений на 23 роки за сексуальні домагання, заразився у в'язниці коронавірусом. Про це повідомляє видання Daily Mail.

Наголошується, що у засудженого за насильство продюсера тест підтвердив коронавірус SARS-CoV-2.

Вайнштейн спочатку поскаржився працівникам в'язниці на самопочуття, сказавши, що у нього з'явилися симптоми коронавірусу. Після цього у продюсера взяли аналізи.

Результат показав позитивний результат на наявність інфекції. Зараз Вайнштейн перебуває на карантині.

Як повідомляли Українські Новини, коронавірусом заразився актор з "Гри престолів".

Також актор Джаред Літо нічого не знав про пандемію коронавірусу. Актор пішов на 12 днів у пустелю.

Тим часом Ірані через коронавірус на свободу випустили 85 тисяч ув'язнених а в ІДІЛ для боротьби з коронавірусом порадили утриматися від поїздок до невірних і мити руки.

А в США стриптиз-клуб перепрофілювався в службу доставки. Через коронавірус танцівниці доставляють їжу на будинок, а два брата закупили 18 тисяч антисептиків, щоб продати за завищеною ціною. Кошти "забанили" і віддадуть на благодійність.

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