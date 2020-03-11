Одного из самых влиятельных продюсеров Голливуда приговорили к 23 годам тюрьмы за сексуальное насилие

Одного из самых влиятельных продюсеров Голливуда, бывшего члена правления и сооснователя компании Miramax Films, а также лаурета премии Оскар и BAFTA Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам заключения по делу о сексуальном насилии. Об этом сообщает The Guardian.

В частности, 24 февраля 67-летний Вайнштейн был признан судом виновным в двух действиях сексуального характера и изнасиловании 3 степени. Дело основывалось на официальных обвинениях двух женщин: одна утверждает, что продюсер изнасиловал ее в 2013 году, вторая — он принудил ее к оральному сексу в 2006 году.

Имя первой жертвы не называется, вторую жертву зовут Мириам Хейли, которая на момент 2006 года работала помощницей продюссера. Она была одной из ключевых свидетельниц по делу.

Во время заседания суда в первом ряду вместе сидели все шесть женщин, которые дали показания о сексуальных преступлениях со стороны Вайнштейна.

Сам продюсер был на заседании в инвалидной коляске.

Волна обвинений в сексуальных домогательствах началась в США после публикации New York Times осенью 2017 года о домогательствах со стороны Харви Вайнштейна. В частности, его обвинили актрисы Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу.

Впоследствии, в сексуальных домогательствах также обвинили актеров Кевина Спейси, Дастина Хоффмана и стендап-комика Луи Си Кея.

Как сообщали Українські Новини, в 2018 году американский комик Билл Косби получил тюремный срок за изнасилование.