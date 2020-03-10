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10 марта 2020, вторник, 10:43 516 Документ
Президент 2020-03-10T10:43:01+02:00
Українські Новини
Сокращение расходов на Президента: ГУД рассказало, выполнит ли обещание Зеленского

Сокращение расходов на Президента: ГУД рассказало, выполнит ли обещание Зеленского

Виолетта Чайковская
ГУД, ДУС, Государственное управление делами, Госбюджет-2019, Петр Порошенко, Владимир Зеленский, Зеленский, Расходы госбюджета, Госбюджет-2020
Владимир Зеленский. Фото: Богдан Бортаков
Владимир Зеленский. Фото: Богдан Бортаков

Расходы на обслуживание и обеспечение деятельности Президента в 2019 году составили около 905 млн гривен, а в 2020 году запланированы на уровне 916 млн гривен.

Об этом говорится в ответе Государственного управления делами на запрос Українських Новин.

Проект государственного бюджета на 2020 год предусматривал повышение расходов на Президента на 4% - до 987 млн гривен, однако Владимир Зеленский публично пообещал, что повышения не будет. 

В итоге Госуправление делами утвердило 916 млн гривен на обслуживание главы государства в 2020 году, что на 3% меньше, чем в 2019.

В то же время из утвержденных на 2019 год 945 млн гривен по факту было потрачено 904,8 млн, что меньше запланированной на 2020 год суммы – 916,2 млн.

По сравнению с фактически потраченной в 2019 году суммой, в 2020 наибольшее повышение расходов запланировано на загранвизиты Зеленского и его делегации – с 41,2 млн гривен до 79,1 млн, а также на содержание государственных резиденций – с 108,9 млн гривен до 120,1 млн. 

Сокращение расходов запланировано на президентский автотранспорт – со 153 млн до 128,8 млн гривен, и на обеспечение функционирования государственного авиационного предприятия "Украина" –  с 223,8 млн до 206,2 млн гривен.

Финансирование остальных нужд в 2020 году предусмотрено на примерно том же уровне, что и в 2019.

Так, предусмотрено незначительное повышение расходов непосредственно на обеспечение деятельности Зеленского и Офиса Президента – с 313 млн гривен до 316,2 млн, на проведение официальных и представительских мероприятий при участии Зеленского – с 26,6 млн гривен до 27,4 млн и на постоянное представительство Президента в Крыму (по факту – в Херсоне) – с 6,8 млн гривен до 8,1 млн.

В свою очередь расходы запланировано незначительно сократить на авиаперевозку Зеленского по Украине – с 14,1 млн до 12 млн гривен.

Как сообщали Українськi Новини, госбюджет-2019 впервые за 5 лет предусматривал сокращение расходов на обеспечение деятельности главы государства – на 10%. С 2014 по 2018 год расходы на обслуживание Президента выросли почти в 4 раза

В 2019 зарплата Зеленского была намного скромнее, чем у его подчиненных. 

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