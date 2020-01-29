Зеленский по региональным поездкам не уступает Порошенко

Помимо 12 загранвизитов Президента, не включая Оман, Владимир Зеленский совершил 30 рабочих визитов в 16 областей Украины в 2019 году.

Об этом говорится в ответе Офиса Президента на запрос Українських Новин.

Самым интенсивным в плане рабочих поездок по Украине для Президента был июль, когда он посетил 12 областей.

Первый свой региональный визит Зеленский осуществил в первую неделю после инаугурации в Луганскую область 27 мая.

Он побывал на передовой и осмотрел позиции и бытовые условия военных в Станице Луганской.

Всего в мае-декабре Президент трижды посетил эту область, в том числе один раз совместно с на то время Президентом Европейского Совета Дональдом Туском.

Также 3 раза он был с рабочим визитом во Львовской области.

В один из таких визитов Зеленский посетил экономический тренинг "Слуги народа" в Трускавце.

Чаще всего Президент ездил в Донецкую область – 5 раз.

Там он пребывал по случаю Дня защитника и годовщины освобождения Мариуполя, а также для участия в инвестиционном форуме и встреч с местными жителями и военными на передовой.

Дважды Зеленский посещал Ивано-Франковскую, Житомирскую, Николаевскую, Харьковскую, Одесскую и родную Днепропетровскую область.

По одному разу Президент ездил в Закарпатскую, Тернопольскую, Ривненскую, Черкасскую, Запорожскую, Херсонскую и Киевскую области.

В частности, в Житомире один раз Зеленский пребывал вместе с белорусским Президентом Александром Лукашенко, поскольку там проходил Форум регионов Украины и Беларуси, а второй – проводил совещание о незаконной вырубке лесов и добыче янтаря.

В ряде других областей Президент проводил совещания по проблемным вопросам.

Например, в Ужгороде он провел совещание по обустройству приграничной, таможенной и дорожной инфраструктуры, в Одессе - по развитию морских портов, а в Тернополе – спиртовой отрасли.

В Киевской области Зеленский принял участие в церемонии сдачи-приема нового безопасного конфайнмента (объект "Укрытие") над разрушенным энергоблоком №4 Чернобыльской атомной электростанции.

Также в ходе региональных визитов Президент представил новоназначенных председателей 12 областных государственных администраций.

В то же время в 8 областях глава государства пока не был с визитом: в Волынской, Хмельницкой, Черновицкой, Винницкой, Черниговской, Полтавской, Кировоградской и Сумской.

За аналогичный период с конца мая по конец декабря 2018 года Порошенко совершил также 30 региональных визитов в 18 областей Украины.

Как сообщали Українські Новини, в ходе визита в Днепропетровскую область Зеленский заключил пари с мэром Днипра Борисом Филатовым о его отставке, а в ходе визита в Ивано-Франковскую область Зеленский потребовал от депутата Иванчука построить дорогу за свой счет.

В Закарпатской области Зеленский отчитал таможенников за Iphone при маленькой зарплате, а в Киевской области Зеленский обозвал разбойником и выгнал со встречи секретаря Бориспольского горсовета.

В ходе поездки в Донецкую область Зеленский заявил добровольцам, что он не лох и потребовал убрать оружие.