17 марта Украина закроет границы. Как украинцам вернуться из-за границы

С 17 марта Украина закрывает пункты пропуска через государственную границу для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения на 2 недели, а до этого времени украинцам стоит придерживаться плана, который накануне озвучил президент в своем видеообращении в связи с распространением коронавируса COVID-19. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Совета национальной безопасности и обороны, передают Українськi Новини.

"17 марта 2020 с 00:00 в течение следующих двух недель будут закрыты пункты пропуска через государственную границу Украины для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения. Для граждан Украины, путешествующих собственным транспортом, пункты пропуска открыты", - говорится в нем.

СНБО обращается ко всем гражданам Украины с просьбой вернуться до 17 марта 2020 года.

В случае возникновения обстоятельств чрезвычайного характера будет организовано возвращение украинцев специальными рейсами.

Тем временем, пресс-служба авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) планирует организовать дополнительные рейсы 15 и 16 марта для возвращения украинцев до закрытия границ 17 марта.

"Сейчас МАУ планирует выполнение в течение ближайших 2 суток дополнительных регулярных рейсов для вывоза граждан Украины. В этот тяжелый для всех время авиакомпания МАУ будет пытаться оказывать максимальное содействие соотечественникам в возвращении домой, на борт будет принято столько пассажиров, сколько кресел есть в самолете. Для большинства рейсов будет введено компоновку салона в полный эконом-класс", - говорится в нем.

Отмечается, что чартерные рейсы, запланированные на даты после 16 марта, будут выполняться по расписанию исключительно на возвращение на Украину.

МАУ также предупреждает, что количество имеющихся свободных мест на регулярных рейсах 15 и 16 марта - ограничено, а потому просит с пониманием относиться к ограниченным возможностям авиакомпании во время действия форс-мажорных обстоятельств.

В сообщении подчеркивается, что украинцам, которые не успеют вернуться домой в течение 15 и 16 марта, нужно обратиться к консульствам за границей.

Как сообщали Українськi Новини, Кабмин намерен эвакуировать украинцев из Италии, где за сутки коронавирусом инфицировались более 5 тысяч людей.