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14 февраля 2020, пятница, 11:11 49 Документ
Президент 2020-02-14T11:18:13+02:00
Українські Новини
Зеленского в Оман сопровождала Госохрана, больше ответственные за Президента органы ничего не знают

Зеленского в Оман сопровождала Госохрана, больше ответственные за Президента органы ничего не знают

Виолетта Чайковская
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Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба Президента
Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба Президента

В то время как Офис Президента грозит журналистам судом за дезинформацию и недостаточную проверку фактов о поездке Зеленского в Оман, официально кроме того, что Управление Государственной охраны (УГО) обеспечивало безопасность пребывания Владимира Зеленского в Омане в январе, никакой другой информации у ответственных за Президента органов нет.

Об этом говорится в ответах УГО, Государственного управления делами (ГУД) и Офиса Президента на запросы Українських Новин.

"В соответствии с законом Украины "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц" Президенту Украины беспрерывно обеспечивается безопасность в местах его постоянного и временного пребывания путем осуществления государственной охраны", - ответило УГО на вопрос о том, сопровождало ли Зеленского в Омане.

В свою очередь ГУД заверило, что не обеспечивало авиаперевозку Зеленского и сопровождающих его лиц государственными самолетами и не оплачивало поездку из государственного бюджета.

"Государственное управление делами не осуществяло оплату расходов, связанных с пребыванием Президента Украины Зеленского В. А. В Омане в январе 2020 года, и не обеспечивало организацию перевозки воздушными судами Государственного авиационного предприятия Украина", - сказано в ответе.

При этом ГУД не знает, какими рейсами осуществлялись перелеты Зеленского и сопровождающих его лиц, и во сколько обошлись их перелет, проживание и пребывание в Омане.

"В Государственном управлении делами нет информации по другим вопросам, затронутым в вашем запросе", - говорится в ответе.

ГУД подчиняется Президенту и является специальным госорганом по материально-техническому, социально-бытовому и другому обеспечению его деятельности.

Офис Президента не смог ответить о поездке Зеленского в Оман.

Он сообщил, что на официальном сайте размещена информация о двух встречах Зеленского 5-6 января в Омане, а никакими другими данными он не располагает.

"Информация об остальных затронутых в вашем запросе вопросах отсутствует в Офисе Президента Украины", - сказано в ответе.

Таким образом, Офис не смог ответить в какие именно даты состоялся визит Зеленского в Оман и какой статус он имел.

В частности, Офис не знает, получал ли Зеленский приглашение от оманской стороны для посещения страны и почему оно было профинансировано из личных средств, если такое приглашение имелось и визит имел официальный или рабочий статус.

Также Офис не смог ответить, будут ли отображены расходы на поездку в декларации Зеленского.

Кроме того, у Офиса нет программы визита Зеленского в Оман и он не знает, кто сопровождал Президента в поездке.

Также Офис не располагает информацией о том, проводил ли Зеленский в Омане встрече с резидентами других государств.

Офис Президента является постоянно действующим вспомогательным органом, образованным Президентом для организационного, правового, консультативного, информационного, экспертно-аналитического и другого обеспечения выполнения им своих полномочий.

Как сообщали Українські Новини, СМИ распространили фотографии Зеленского из Омана в начале января, сообщив, что Зеленский отдыхает в 5-звездочном отеле на побережье Оманского залива близ столицы страны.

В ответ Офис Президента заявил, что там запланированы встречи на высшем уровне. При этом Зеленский поехал в Оман с семьей за свой счет.

В то же время султан Омана длительное время тяжело болел, а визит Зеленского не анонсировался ни украинской, ни оманской стороной.

8 января Зеленский прервал свой визит в связи с авиакатастрофой самолета МАУ в Иране, а 10 января султан Омана умер

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Зеленского в Оман сопровождала Госохрана, больше ответственные за Президента органы ничего не знают
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