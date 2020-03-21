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21 марта 2020, суббота, 14:00 4350 Видео
Политика 2020-03-21T14:46:34+02:00
Українські Новини
Кличко выступил с экстренным сообщением в 14.00

Кличко выступил с экстренным сообщением в 14.00

Надежда Комендантова
Виталий Кличко, мэр Киева, коронавирус в Киеве, экстренное заявление
Виталий Кличко. Фото: kyivcity.gov.ua
Виталий Кличко. Фото: kyivcity.gov.ua

После того, как стало известно, что общественный транспорт Киева прекратит перевозки пассажиров, кроме работников экстренных служб, аптек и продуктовых магазинов, мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко сообщил, что в 14.00 выступит с экстренным заявлением. 

Об этом он сообщил у себя на странице в Facebook, передают Українськi Новини.

Экстренное сообщение мэра можно посмотреть тут:

Ранее мэр допускал введение чрезвычайного положения в Украине в ближайшие дни в случае дальнейшего распространения коронавируса.

Как сообщали Українськi Новини, по состоянию на утро 21 марта в Украине лабораторно подтвержден 41 случай коронавируса, 3 из которых - летальные.

В пятницу Кабмин установил режим чрезвычайной ситуации в Киеве, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях. Ранее режим чрезвычайной ситуации был введен в Житомирской, Черновицкой и Киевской областях.

Аваков заявляет, что Кабмин вместе с Офисом Президента разрабатывают ужесточение ограничительных мер на время карантина.

Тем временем, в Украине могут ввести комендантский час и особый порядок распределения продуктов из-за коронавируса.

Кроме того, Українські Новини писали, что такое комендансткий час и когда его вводят, и что такое чрезвычайная ситуация, режим который уже ввели в Днепропетровской, Житомирской, Черновицкой и Киевской областях.

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