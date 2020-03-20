Чрезвычайную ситуацию ввели в Киеве, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях

Кабинет Министров установил режим чрезвычайной ситуации в Киеве, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях из-за распространения COVID-19. Здесь можно прочитать, чем она отличается от чрезвычайного положения. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в telegram, передают Українські Новини. "Правительство установило режим чрезвычайной ситуации в Киеве, а также Днепропетровской и Ивано-Франковской областях. Соответствующие решения ранее были приняты региональными комиссиями по вопросам ТЭБ и ЧС в связи с фиксированием случаев заболевания коронавирусной инфекцией", - написал премьер. По его данным, никаких новых ограничений пока не предвидится. Режим чрезвычайной ситуации призван мобилизовать усилия для борьбы с распространением COVID-19. Что такое чрезвычайная ситуация и чрезвычайное положение — описано в "Кодексе гражданской защиты населения". Чрезвычайная ситуация (ЧС) — нарушение нормальных условий жизни и деятельности людей на объектах или территориях, вызванное аварией, катастрофой, эпидемией, стихийным бедствием, эпизоотией, эпифитотией, большим пожаром, применением средств поражения, которые привели или могут привести к человеческим и материальным потерям, а также большому заражению людей и животных. Введение режима чрезвычайной ситуации не предполагает ограничение прав и свобод граждан. Оно имеет значение для органов государственной власти, которые должны оповещать, локализировать проблему, помогать пострадавшим и при необходимости эвакуировать людей. По состоянию на сегодня в мире число зараженных коронавирусом превысило 234 тыс. человек. В течение четверга, 19 марта, в вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья поступило 56 сообщений о подозрении на коронавирусную инфекцию. Тем временем, на въезде в Киев работают восемь блок-постов из-за карантина. Всемирная организация здравоохранения оценивает летальность от COVID-19 на уровне 3,4%. Но стоит помнить, что для 96,6% больных этот недуг не будет таких последствий. Стремительный рост больных не означает, что заболеете именно Вы. Рекомендации врачей. Фото: Центр общественного здоровья Чтобы защитить себя: Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра. Не прикасайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта. Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца. В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу. Помните! Обычное мытье рук предупреждает заражение не только новой коронавирусной инфекцией, но и рядом других опасных заболеваний. Мыть руки следует 20 - 40 секунд теплой водой с мылом или обработать антисептиком, содержание спирта в котором не менее 60%. Медицинская маска не защищает от заражения вирусами. Носить ее должны только люди с симптомами респираторных заболеваний, медработники и лица, ухаживающие за больными.