Чрезвычайную ситуацию ввели в Киеве, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях

Кабинет Министров установил режим чрезвычайной ситуации в Киеве, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях из-за распространения COVID-19. Здесь можно прочитать, чем она отличается от чрезвычайного положения.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в telegram, передают Українські Новини.

"Правительство установило режим чрезвычайной ситуации в Киеве, а также Днепропетровской и Ивано-Франковской областях. Соответствующие решения ранее были приняты региональными комиссиями по вопросам ТЭБ и ЧС в связи с фиксированием случаев заболевания коронавирусной инфекцией", - написал премьер.

По его данным, никаких новых ограничений пока не предвидится.

Режим чрезвычайной ситуации призван мобилизовать усилия для борьбы с распространением COVID-19.

Что такое чрезвычайная ситуация и чрезвычайное положение — описано в "Кодексе гражданской защиты населения".

Чрезвычайная ситуация (ЧС) — нарушение нормальных условий жизни и деятельности людей на объектах или территориях, вызванное аварией, катастрофой, эпидемией, стихийным бедствием, эпизоотией, эпифитотией, большим пожаром, применением средств поражения, которые привели или могут привести к человеческим и материальным потерям, а также большому заражению людей и животных.

Введение режима чрезвычайной ситуации не предполагает ограничение прав и свобод граждан. Оно имеет значение для органов государственной власти, которые должны оповещать, локализировать проблему, помогать пострадавшим и при необходимости эвакуировать людей.

По состоянию на сегодня в мире число зараженных коронавирусом превысило 234 тыс. человек.

В течение четверга, 19 марта, в вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья поступило 56 сообщений о подозрении на коронавирусную инфекцию.

Тем временем, на въезде в Киев работают восемь блок-постов из-за карантина.

Всемирная организация здравоохранения оценивает летальность от COVID-19 на уровне 3,4%. Но стоит помнить, что для 96,6% больных этот недуг не будет таких последствий. Стремительный рост больных не означает, что заболеете именно Вы.

Рекомендации врачей. Фото: Центр общественного здоровья

Чтобы защитить себя:

Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.

Не прикасайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта.

Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.

В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Помните! Обычное мытье рук предупреждает заражение не только новой коронавирусной инфекцией, но и рядом других опасных заболеваний. Мыть руки следует 20 - 40 секунд теплой водой с мылом или обработать антисептиком, содержание спирта в котором не менее 60%.

Медицинская маска не защищает от заражения вирусами. Носить ее должны только люди с симптомами респираторных заболеваний, медработники и лица, ухаживающие за больными.