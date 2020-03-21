С воскресенья Киев полностью останавливает общественный транспорт

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявляет, что с 22 марта общественный транспорт Киева прекратит перевоз пассажиров, кроме работников экстренных служб, аптек и продуктвых магазином, в то время, как власти готовят резкое ужесточение карантина в Украине в ближайшие дни.

Об этом он написал в окмментариях к своему посту об ужесточении ограничительных мер на время карантина в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Киев останавливает пассажирские перевозки, кроме работников экстренных служб аптек и продмагов. С воскресенья", - написал он.

Деталей о том, когда было или будет принято соответствующее решение и о том, как будет контролироваться его выполнение министр не сообщил.

Официально о подобном решении не информировали ни власти Киева, ни Кабинет Министров.

Как сообщали Українськi Новини, Аваков заявляет, что Кабмин вместе с Офисом Президента разрабатывают ужесточение ограничительных мер на время карантина.

Тем временем, в Украине могут ввести комендантский час и особый порядок распределения продуктов из-за коронавируса.

Кроме того, Українські Новини писали, что такое комендансткий час и когда его вводят, и что такое чрезвычайная ситуация, режим который уже ввели в Днепропетровской, Житомирской, Черновицкой и Киевской областях.