Комендантский час: что это такое и когда его вводили в современной истории

20 марта советник министра внутренних дел Иван Варченко спрогнозировал введение комендантского часа для противодействия распространению коронавируса.

Комендантский час — это запрет на нахождение на улицах и в общественных местах в определенное время суток (чаще всего, ночью и вечером). Право находиться на улице дает специальное разрешение.

Комендантский час вводится для установления и поддержания порядка, когда на улицах беспорядки и в военное время. Такие ограничения должны уменьшить количество жертв. Следят за соблюдением комендантского часа специально выделенные для этого подразделения войск или полиции.

Комендантский час вводили в Москве в августе 1991 года во время событий ГКЧП, но отменили в тот же день. Позднее его вводили в Таджикистане во время войны, и там ограничения продлились несколько лет. Во Франции в 2015 году после ряда терактов ввели ограничения на нахождение людей на улице ночью. Сейчас комендантский час есть на территории, которую контролируют группировки "ЛДНР". Там запрещено передвижение с 23:00 до 4:00. Людям разрешают выходить ночью на улицу только несколько ночей в году на праздники.

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