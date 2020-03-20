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20 марта 2020, пятница, 12:08 161
Общество 2020-03-20T13:07:53+02:00
Українські Новини
Комендантский час: что это такое и когда его вводили в современной истории

Комендантский час: что это такое и когда его вводили в современной истории

Кира Молчанова
Карантин, Комендантский час, коронавирус в Украине, карантин в Киеве
Комендантский час. Фото: Pixabay.
Комендантский час. Фото: Pixabay.

20 марта советник министра внутренних дел Иван Варченко спрогнозировал введение комендантского часа для противодействия распространению коронавируса.

Комендантский час — это запрет на нахождение на улицах и в общественных местах в определенное время суток (чаще всего, ночью и вечером). Право находиться на улице дает специальное разрешение.

Комендантский час вводится для установления и поддержания порядка, когда на улицах беспорядки и в военное время. Такие ограничения должны уменьшить количество жертв. Следят за соблюдением комендантского часа специально выделенные для этого подразделения войск или полиции.

Комендантский час вводили в Москве в августе 1991 года во время событий ГКЧП, но отменили в тот же день. Позднее его вводили в Таджикистане во время войны, и там ограничения продлились несколько лет. Во Франции в 2015 году после ряда терактов ввели ограничения на нахождение людей на улице ночью. Сейчас комендантский час есть на территории, которую контролируют группировки "ЛДНР". Там запрещено передвижение с 23:00 до 4:00. Людям разрешают выходить ночью на улицу только несколько ночей в году на праздники.

Как сообщали Українські Новини, на данный момент в Украине 26 случаев заражения коронавирусом, 3 из которых оказались летальными.

Всего в мире COVID-19 болеют больше 234 030 человек.

В течение четверга, 19 марта, в вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья поступило 56 сообщений о подозрении на коронавирусную инфекцию.

Тем временем, на въезде в Киев работают восемь блок-постов из-за карантина.

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