Власти готовят резкое ужесточение карантина в ближайшие дни, - Аваков

В то время, как в МОЗ за сутки поступило 80 подозрений на коронавирус, министр внутренних дел Арсен Аваков заявляет, что Кабинет Министров вместе с Офисом Президента разрабатывают ужесточение ограничительных мер на время карантина.

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"В стране уже введены ограничительные меры. Они будут значительно жестче в ближайшие дни - это продиктовано необходимостью! Это нужно делать!.. Тотальный полный карантин - моя позиция, о которой хочу просить каждого из вас и буду настаивать на ней, согласно моим полномочиям в органах власти... Людям не выходить из дома, кроме крайней необходимости – это должно стать жестким правилом в ближайшие дни! Ради тысяч и тысяч жизней! Правительство, президентский штаб готовит такие варианты для решения. Моя позиция сделать это как можно раньше", - написал он.

Аваков объясняет такую инициативу необходимостью выиграть время.

"Во всем мире ограничения и кризис – везде, как и у нас нет масок и респираторов - и в США, и в Европе – паника захватила огромные пространства мира. Нет тестов, нет аппаратов искусственной вентиляции легких. Ведущие экономики мира и лучшие системы здравоохранения оказались не готовы к атаке вируса. Это факт. У нас ситуация с этим такая же плохая. Это надо честно говорить. И чуда завтра не произойдет. Средства защиты и тесты производятся и закупаются - в условиях жесточайшей конкуренции во всем мире наши агенты покупают и средства защиты, и компоненты. Делаем это и в Украине. Все, кто этим занимаются, сконцентрированы и нагружены работой 24\7. Нужно время! Ситуация будет меняться, мы будем насыщать систему всем необходимым, но нужно время! Нужно выиграть время, чтобы сейчас не подвергались болезни как можно больше украинцев", - отмечает он.

Министр убежден, что на данный момент в Украине должны работать только критически необходимые субъекты хозяйствования, независимо от форм их собственности.

"Предприятия критической промышленной инфраструктуры – остальные должны быть закрыты и люди должны быть дома на карантине. Не уволенные, не отправленные за свой счет - на карантине - о убытках и компенсациях подумаем и решим позже, когда выживем! Должна быть проведена мобилизация ресурсов предприятий, организаций и учреждений и осуществлена переориентация отдельных предприятий на производство необходимой продукции, такой как медпрепараты, оборудование", - объяснил он.

Аваков призывает руководителей компаний и предприятий, которые не являются критически необходимыми, перевести работников в удаленный режим работы и режим карантина для преодоления распространения коронавируса.

"Сейчас нет жесткого ограничения на перемещение граждан и штрафов за нарушение этого ограничения, как в других странах. Но для преодоления распространения коронавируса, прошу отнестись ответственно... Общественным транспортом сейчас должны пользоваться медики, военные, правоохранители, аптекари, спасатели, продавцы продуктовых магазинов и сотрудники коммунальных служб и систем жизнеобеспечения. Остальные – не выходить из дома! Самоизоляция даст возможность замедлить его распространение на месяцы и таким образом позволит выиграть время и снизить нагрузку на наши медучреждения и их работников! Сейчас весь мир на паузе. Все хотят дождаться того момента, когда будет разработано лекарство и вакцина! Нам также, прежде всего, нужно это время", - подчеркнул министр.

Аваков также акцентировал на том, что все внедряемые властью меры ограничений - вынужденные и эффективные и позволят преодолеть угрозу.

В то же время, Всемирная организация здравоохранения оценивает летальность от COVID-19 на уровне 3,4%. Но стоит помнить, что для 96,6% больных этот недуг не будет таких последствий. Стремительный рост больных не означает, что заболеете именно Вы.

Чтобы защитить себя:

Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.

Не прикасайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта.

Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.

В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Помните! Обычное мытье рук предупреждает заражение не только новой коронавирусной инфекцией, но и рядом других опасных заболеваний. Мыть руки следует 20 - 40 секунд теплой водой с мылом или обработать антисептиком, содержание спирта в котором не менее 60%.

Как сообщали Українськi Новини, до 3 апреля в Украине введен карантин для недопущения распространения коронавируса.

По состоянию на утро 21 марта в Украине лабораторно подтвержден 41 случай коронавируса, 3 из которых - летальные.

В пятницу Кабмин установил режим чрезвычайной ситуации в Киеве, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях. Ранее режим чрезвычайной ситуации был введен в Житомирской, Черновицкой и Киевской областях.