"Коронавирусная" тысяча и повышение выплат: какие изменения ждут пенсионеров этой весной

Этой весной пенсионеров, которым во время карантина Пенсионный фонд рекомендует решать все вопросы, связанные с выплатами, онлайн, ждет много изменений. Українські Новини расскажут, что изменится для них с апреля и мая 2020 года.

Так, пенсионеры в связи с карантином получат надбавки по 1 тыс гривен. Однако выплаты достанутся не всем, а лишь тем, чья пенсия меньше пяти тысяч гривен. Об этом ранее сообщил Президент Зеленский.

Кроме того, одиноким киевским пенсионерам из-за карантина доставляют необходимые продукты, лекарства и средства гигиены домой, чтобы обезопасить самую уязвимую перед коронавирусом категорию населения.

Также, по словам главы государства, с 1 мая 2020 года пройдет индексация пенсий, которую уже дважды в этом году переносили. Сначала планировалось провести повышение выплат в марте, а затем индексацию перенесли на апрель.

Как сообщали Українські Новини, в Пенсионном фонде Украины отчитались о размере выплат и количестве пенсионеров.

Также в Минсоцполитики сообщили, кто еще кроме пенсионеров получит по 1 тыс. гривен.