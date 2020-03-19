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19 марта 2020, четверг, 15:55 258
Общество 2020-03-19T17:15:02+02:00
Українські Новини
Одиноким пенсионерам в Киеве начали доставлять продукты и лекарства домой

Одиноким пенсионерам в Киеве начали доставлять продукты и лекарства домой

Анна Рудык
Пенсионеры, Коронавирус, коронавирус в Украине, карантин в Украине
Пенсионер. Фото: pixabay.com
Пенсионер. Фото: pixabay.com

Кроме того, что украинцам с пенсией ниже 5 тыс. гривен выплатят дополнительно по 1 тыс гривен, Киевская городская государственная администрация организовала доставку продуктов, лекарств и средств гигиены одиноким пенсионерам.

Об этом сказал мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко на брифинге, передают Українськi Новини.

"Категория людей 60+ наиболее подвержена коронавирусу и поэтому мы организовали доставку продуктов и необходимых средств. Это лекарства, средства гигиены для одиноких пенсионеров, чтоб максимально ограничить контакты с другими людьми. На сегодня более 12 тыс. одиноких киевлян нуждаются в такой помощи", - сказал он.

Кличко отметил, что все социальные работники проинформированы о необходимости соблюдения противовирусных мер и соблюдают правила гигиены при посещении людей.

Мэр сообщил, что в Киеве более 600 тыс. людей старше 60 лет.

Как сообщали Українськi Новини, индексацию пенсий снова перенесли: когда увеличат выплаты.

А Пенсионный фонд призывает пользоваться онлайн-сервисами фонда в период карантина. 

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