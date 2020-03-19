Одиноким пенсионерам в Киеве начали доставлять продукты и лекарства домой

Кроме того, что украинцам с пенсией ниже 5 тыс. гривен выплатят дополнительно по 1 тыс гривен, Киевская городская государственная администрация организовала доставку продуктов, лекарств и средств гигиены одиноким пенсионерам.

Об этом сказал мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко на брифинге, передают Українськi Новини.

"Категория людей 60+ наиболее подвержена коронавирусу и поэтому мы организовали доставку продуктов и необходимых средств. Это лекарства, средства гигиены для одиноких пенсионеров, чтоб максимально ограничить контакты с другими людьми. На сегодня более 12 тыс. одиноких киевлян нуждаются в такой помощи", - сказал он.

Кличко отметил, что все социальные работники проинформированы о необходимости соблюдения противовирусных мер и соблюдают правила гигиены при посещении людей.

Мэр сообщил, что в Киеве более 600 тыс. людей старше 60 лет.

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