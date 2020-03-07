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07 марта 2020, суббота, 05:30 3185
Общество 2020-03-07T05:30:01+02:00
Українські Новини
Минсоцполитики планирует подготовить индексацию: на когда перенесли повышение пенсий

Минсоцполитики планирует подготовить индексацию: на когда перенесли повышение пенсий

Таня Войтюк
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Пенсии в Украине проиндексируют
Пенсии в Украине проиндексируют

С пенсиям в Украине сложилась довольно непростая ситуация. Так, Кабмин якобы запланировал следующую индексацию на сентябрь 2020 года, но в то же время Зеленский заявил, что плана по повышению пенсий нет. Исходя из этого Министерство социальной политики Украины поставило первоочередной задачей провести долгожданную индексацию.

Об этом заявила новый министр социальной политики Марина Лазебная во время первой встречи с коллективом министерства, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, министр поручила срочно подготовить предложения относительно путей повышения социальной защиты людей и активно включаться в коммуникационную работу с регионами.

Но напомним, что ежегодная индексация пенсий гарантирована законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", а именно частью 2-й статьи 42. Поэтому индексация пенсий, предусмотренная этим законом, будет проведена. Однако пока не известно, в каком именно месяце это случится.

Повышение пенсий в Украине в 2020. Фото: FacebookПовышение пенсий в Украине в 2020. Фото: Facebook

Как сообщали Українські Новини, 

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