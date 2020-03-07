Минсоцполитики планирует подготовить индексацию: на когда перенесли повышение пенсий

С пенсиям в Украине сложилась довольно непростая ситуация. Так, Кабмин якобы запланировал следующую индексацию на сентябрь 2020 года, но в то же время Зеленский заявил, что плана по повышению пенсий нет . Исходя из этого Министерство социальной политики Украины поставило первоочередной задачей провести долгожданную индексацию.

Об этом заявила новый министр социальной политики Марина Лазебная во время первой встречи с коллективом министерства, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, министр поручила срочно подготовить предложения относительно путей повышения социальной защиты людей и активно включаться в коммуникационную работу с регионами.

Но напомним, что ежегодная индексация пенсий гарантирована законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", а именно частью 2-й статьи 42. Поэтому индексация пенсий, предусмотренная этим законом, будет проведена. Однако пока не известно, в каком именно месяце это случится.

Повышение пенсий в Украине в 2020. Фото: Facebook

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