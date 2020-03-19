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19 марта 2020, четверг, 05:30 2208
Общество 2020-03-19T07:00:03+02:00
Українські Новини
Индексацию пенсий снова перенесли: когда увеличат выплаты

Индексацию пенсий снова перенесли: когда увеличат выплаты

Анна Рудык
Пенсии, Пенсионеры, Владимир Зеленский, индексация пенсий
Деньги
Деньги

В то время, как некоторым украинским пенсионерам доплатят по 1 тыс. гривен из-за коронавируса, с 1 мая начнется индексация пенсий. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский в своем обращении, передают Українські Новини.

Так, Зеленский сообщил, что с 1 апреля 2020 года правительство будет готово выплатить дополнительную тысячу гривен тем, чья пенсия меньше пяти тысяч гривен и рассказал, когда будет проведена индексация.

"С первого апреля 2020 года правительство будет готово выплатить дополнительную тысячу гривен тем, у кого пенсия меньше 5 тысяч гривен. А с первого мая 2020 года будет проведена индексация пенсий", - сообщил Президент.

Отметим, ранее Минсоцполитики планировал провести индексацию пенсий с 1 апреля.

Как сообщали Українські Новини, Пенсионный фонд призывает пользоваться онлайн-сервисами фонда в период карантина. В связи с ограничительными мерами, принятыми правительством для предотвращения распространения коронавируса и введением карантина, Пенсионный фонд сообщает о возможности решить большинство вопросов без личных визитов, воспользовавшись онлайн-сервисами.

Также в Пенсионном фонде Украины отчитались о размере выплат и количестве пенсионеров.

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