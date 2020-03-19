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19 марта 2020, четверг, 06:00 13496
Общество 2020-03-19T06:00:01+02:00
Українські Новини
Надбавка пенсионерам из-за коронавируса: стало известно, когда проведут выплаты

Надбавка пенсионерам из-за коронавируса: стало известно, когда проведут выплаты

Анна Рудык
Пенсии, Карантин, Коронавирус, коронавирус в Украине, карантин в Украине
Деньги
Деньги

Дополнительную тысячу гривен, которую обещали выплатить некоторым пенсионерам из-за коронавируса, правительство будет готово выплатить с 1 апреля. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в своем видеообращении, опубликованном на Facebook.

Так, Зеленский в своем видеообращении рассказал о текущей ситуации с коронавирусом в стране и назвал дату, когда пенсионерам будут готовы выплатить дополнительные средства.

Однако их получат не все, а лишь те пенсионеры, у которых пенсия составляет меньше 5 тысяч гривен.

"С первого апреля 2020 года правительство будет готово выплатить дополнительную тысячу гривен тем, у кого пенсия меньше 5 тысяч гривен", - сказал Зеленский.

Как сообщали Українські Новини, Рада запретила на период карантина или ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни (COVID-19), и в течение 30 дней со дня его отмены начисление и взыскание неустойки (штрафов, пени) за несвоевременное осуществление платежей за жилищно-коммунальные услуги.

А в Минздраве заявили, что могут ввести более строгий карантинный режим.

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