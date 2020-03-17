Не выходя из дома. Как пенсионерам воспользоваться услугами Пенсионного фонда во время карантина

Пенсионный фонд призывает пользоваться онлайн-сервисами фонда в период карантина.

Об этом говорится в сообщении фонда, текстом которого располагают Українські Новини.

Как отмечают в фонде, в связи с ограничительными мерами, принятыми правительством для предотвращения распространения коронавируса и введением карантина, Пенсионный фонд сообщает о возможности решить большинство вопросов без личных визитов, воспользовавшись онлайн-сервисами.

Указывается, что для этого нужно:

подать заявление о назначении пенсии в "одно касание";

получить справки, достоверность которых подтверждается QR-кодом (справка о размере пенсии, сведения о выплаченной заработной плате, уплаченные в пользу лица страховые взносы, приобретенный страховой стаж, другие);

проверить сведения о трудовой деятельности (в разделе "Электронная трудовая книжка");

провести прогнозный расчет будущей пенсии по возрасту с помощью сервиса "Пенсионный калькулятор";

подать анкету застрахованного лица для внесения данных в Реестр застрахованных лиц; подать обращение;

активировать услугу бесплатного смс-информирования (относительно назначения/перерасчета пенсии;

уплаты страховых взносов работодателем и страховой стаж лица).

Также в фонде подчеркнули, что графики приема граждан в сервисных центрах территориальных управлений остаются неизменными.

Как сообщали Українськi Новини, в Пенсионном фонде Украины отчитались о размере выплат и количестве пенсионеров.

Также в Министерстве социальной политики рассказали, кому повысят выплаты с 1 апреля.