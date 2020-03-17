подписаться на рассылку
25.95 26.89
28.75 29.95
˟
17 марта 2020, вторник, 06:00 362
Общество 2020-03-17T06:00:01+02:00
Українські Новини
Не выходя из дома. Как пенсионерам воспользоваться услугами Пенсионного фонда во время карантина

Не выходя из дома. Как пенсионерам воспользоваться услугами Пенсионного фонда во время карантина

Анна Рудык
Пенсии, Пенсионный фонд, Коронавирус, карантин в Украине
Пенсионер. Фото: pixabay.com
Пенсионер. Фото: pixabay.com

Пенсионный фонд призывает пользоваться онлайн-сервисами фонда в период карантина.

Об этом говорится в сообщении фонда, текстом которого располагают Українські Новини. 

Как отмечают в фонде, в связи с ограничительными мерами, принятыми правительством для предотвращения распространения коронавируса и введением карантина, Пенсионный фонд сообщает о возможности решить большинство вопросов без личных визитов, воспользовавшись онлайн-сервисами.

Указывается, что для этого нужно:

  • подать заявление о назначении пенсии в "одно касание";
  • получить справки, достоверность которых подтверждается QR-кодом (справка о размере пенсии, сведения о выплаченной заработной плате, уплаченные в пользу лица страховые взносы, приобретенный страховой стаж, другие);
  • проверить сведения о трудовой деятельности (в разделе "Электронная трудовая книжка");
  • провести прогнозный расчет будущей пенсии по возрасту с помощью сервиса "Пенсионный калькулятор";
  • подать анкету застрахованного лица для внесения данных в Реестр застрахованных лиц; подать обращение;
  • активировать услугу бесплатного смс-информирования (относительно назначения/перерасчета пенсии;
  • уплаты страховых взносов работодателем и страховой стаж лица).

Также в фонде подчеркнули, что графики приема граждан в сервисных центрах территориальных управлений остаются неизменными. 

Как сообщали Українськi Новини, в Пенсионном фонде Украины отчитались о размере выплат и количестве пенсионеров.

Также в Министерстве социальной политики рассказали, кому повысят выплаты с 1 апреля.

Больше новостей о: Пенсии Пенсионный фонд Коронавирус карантин в Украине

В ПФУ рассказали, какими услугами могут воспользов...
Самые высокие пенсии получают судьи и военные. В П...
Зеленский посоветовал украинцам бороться с демогра...
Решение закрыть метро принято, – Гончаренко...
В Киеве коронавирусом заболел киевский студент и туристка, побывавшая во Франции
В Украине запретили все пассажирские перевозки с полудня 18 марта
Новости
Суд оправдал зятя замминистра МВД, который напал на журналистов программы "Наші гроші" 00:48
За отказ остановить метро в Харькове Зеленский пригрозил Кернесу уголовным делом 00:37
Подачу деклараций за 2019 могут отсрочить до 1 июня из-за карантина 00:25
За нарушение правил карантина будут штрафовать на 170 тысяч гривен, — законопроект 00:17
В Украине закроют заведения питания, развлечений и услуг и запретят работу метро с 17 марта, - депутат 00:05
больше новостей
Самолет с эвакуированными из Италии украинцами ожидают в Борисполе к 23.00 20:33
Коронавирус. Фото: Информатор
В 6 областях Украины зафиксировали подозрение на коронавирус 15:40 Инфографика
Медицинские маски. Фото: Юрий Бауман
Украинские супермаркеты взвинтили цены на медицинские маски: упаковки по 1200 гривен 13:08
Тест на коронавирус в Eurolab. Фото: facebook.com/violetta.lisina
16 000 гривен за проверку на коронавирус - в частные клиники Киева завезли экспресс-тесты 11:47
Коронавирусом в мире заболели более 156 тысяч человек. Данные на 15 марта 09:11 Инфографика
больше новостей
Тест на коронавирус в Eurolab. Фото: facebook.com/violetta.lisina
16 000 гривен за проверку на коронавирус - в частные клиники Киева завезли экспресс-тесты 11:47
МАУ резко взвинтила цены на билеты за сутки до закрытия границы Украины 08:15
Минздрав Франции назвал препараты, которые категорически нельзя пить при коронавирусе 16:44
Медицинские маски. Фото: Юрий Бауман
Украинские супермаркеты взвинтили цены на медицинские маски: упаковки по 1200 гривен 13:08
Зеленский. Скриншот видеообращения
Зеленский обратился к украинцам о временных мерах из-за карантина: полное обращение 17:43
больше новостей
Зеленский посоветовал украинцам бороться с демографическим кризисом во время карантина
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok